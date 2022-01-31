مرصد الأزهر يندد بإضرام النار في محل لبيع اللحوم الحلال جنوب غرب فرنسا

ندد مرصد الأزهر، اليوم الأثنين، بإضرام النيران فى واجهة أحد المحلات ورسم نقوش مسيئة على جدرانه بإحدى المدن غرب فرنسا.

وتابع "مرصد الأزهر لمكافحة التطرف" بقلق بالغ الاعتداء الإرهابي الذي استهدف محلًا لبيع اللحوم الحلال بمنطقة "لوت إيه جارون" جنوب غرب فرنسا. ووفق ما نشرته صحيفة "لو باريزيان" فإنه تم إضرام النيران في واجهة المحل ورسم نقوش مسيئة على جدرانه، مما أسفر عن تدمير كامل للمحل والذي تبلغ مساحته حوالي 500 متر مربع.

وتعقيبًا على هذا الاعتداء الإرهابي، يؤكد المرصد أن هذه الحوادث التي تستهدف المسلمين وممتلكاتهم، إنما هي نتاج للعنصرية البغيضة التي طالما حذر منها الأزهر في مواقف عديدة، وأنها تهدد بالأساس استقرار وسلامة المجتمعات، فضلاً عن أن التهاون في التعامل مع هذه الأحداث العنصرية والمتطرفة يؤدي إلى اتساع الفجوة بين أبناء الوطن، وتكرارها مجددًا.

فى سياق متصل، قال مرصد الازهر أن الحكومة الكندية أحيت الذكرى الخامسة لضحايا الهجوم الإرهابي على المسجد الكبير في كيبك والذي وقع في 29 يناير 2017، وأودى بحياة ستة أشخاص وإصابة العشرات من المصلين. وبهذه الذكرى ندد رئيس الوزراء الكندي بالأعمال المعادية للإسلام والمسلمين، كما أعلن يوم 29 يناير من كل عام يومًا وطنيًّا لمكافحة الإسلاموفوبيا.

وثمن مرصد الأزهر لمكافحة التطرف مساعي الحكومة الكندية للحد من ظاهرة معاداة الإسلام والمسلمين والتي تعد شكلًا من أشكال العنصرية والتمييز وعاملًا رئيسيًّا من عوامل التطرف والإرهاب، مشيدًا بإعلان الحكومة الكندية ذكرى هذا الحادث الإرهابي الأليم يومًا وطنيًا لمكافحة الإسلاموفوبيا.

وأكد المرصد حاجة الدول الغربية للاقتداء بما تفعله كندا لمواجهة ظاهرة الإسلاموفوبيا، التي تمتد تداعياتها إلى تفكيك أواصر المجتمعات وتؤثر سلبًا على وحدته.