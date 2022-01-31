الإثنين 31 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مجهول يطلق النار على تاجر عقارات بالمنصورة

مجهول يطلق النار
مجهول يطلق النار

أصيب تاجر عقارات بمدينة المنصورة بأعيرة نارية على يد مجهول أثناء تواجده فى شارع الترعة وفر هاربا. 

تلقى مدير أمن الدقهلية، إخطارًا بالحادث ورود بلاغ من مستشفى الطوارئ بالمنصورة، بوصول شخص مصاب بطلق ناري فى البطن والقدم. 

وعلى الفور، انتقل ضباط مباحث قسم أول المنصورة، إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين أنه تاجر عقارات، وأثناء تواجده بشارع الترعة بمدينة المنصورة، قام مجهول بإطلاق النار عليه وفر هاربا، وتم نقله إلى المستشفى لتقديم الإسعافات له وعلاجه. 

تم تشكيل فريق بحث بإشراف مدير المباحث  قاده رئيس مباحث قسم أول المنصورة ، لكشف ملابسات الحادث، وضبط المتهم المتورط فى الواقعة والسلاح المستخدم.

وأشارت التحريات الأولية إلى وجود خلاف بين المجني عليه و أحد الأشخاص وجاري استكمال التحريات للوصول للجاني.

تم إخطار النيابة العامة التي باشرت التحقيق.

تاجر عقارات المنصورة شارع الترعة الدقهلية طلق ناري

رئيس التحرير

وائل لطفي

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