محافظ الدقهلية يعقد اجتماعا لمتابعة تنفيذ تسليم أرض الغزل والنسيج بالمنصورة

عقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم الاثنين اجتماعا لمتابعة تنفيذ الإجراءات اللازمة لتسليم أرض الغزل والنسيج الواقعة على أول طريق المنصورة السنبلاوين بمنطقة سندوب للبدء في إنشاء أبراج سكنية ضمن مشروع تطوير عواصم المحافظات.

وأشار " مختار " إلى أن المشروع سيتم تنفيذه علي مساحة 123 ألف متر مربع لإنشاء مجموعة أبراج سكنية لتوفير وحدات سكنية للمواطنين بتمويل من صندوق التنمية الحضارية وتنفيذ الهيئة الهندسية للقوات المسلحة .

ووجه " المحافظ " بالتنسيق الكامل بين كافة الجهات المعنية البنك الاهلي وبنك مصر وشركة الغزل والنسيج ومركز المنصورة لسرعة تسليم الأرض المشار إليها الي الهيئة الهندسية المنفذة للمشروع وتذليل كافة العقبات من خلال تحديد مسار شبكات المرافق ومعاينة خطوط الضغط العالي من قبل شركة الكهرباء لرفعها لسرعة البدء في تنفيذ المشروع .

كما تابع الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية الأعمال وجهود النشاط اليومي للوحدات المحلية بالمراكز والمدن والأحياء لمتابعة أعمال التصدي للبناء المخالف، وذلك في إطار الخطة التي أقرها محافظ الدقهلية حفاظا علي حقوق الدولة وحقوق المواطنين، حيث تابع " مختار" في هذا الصدد أعمال الوحدات المحلية بمراكز ومدن المطرية و السنبلاوين و المنصورة،

ففي مركز ومدينة المطرية قال، محمد حمص رئيس المركز أنه تم إزالة سمل من الطوب والخرسانة المسلحة على مساحة 120 متر مربع على قطعة ارض بولاية الهيئه العامه لتنميه الثروه السمكيه بمنطقة شرق السكة الحديد وتمت الإزالة في المهد، كما تم التصدي لعدد 3 حالات تعدي بالبناء المخالف بالمدينة بمنطقة الجسر الواقي شملت فك شدة خشبية في المهد لعمل صب سقف دور اول علوى على مساحة 100 متر مربع وإزالة سمل من الطوب الأبيض على مساحة 80 متر مربع وإزالة مباني من الطوب الأحمر فوق سمل قديم على مساحة 100 متر مربع وقد تم ازاله الأعمال ومصادرة مواد البناء واتخاذ الإجراءات القانونية حيال كافة المخالفات، وتم تنفيذ أعمال ترميم عدد من شوارع المدينة شملت شوارع و وميدان الثورة وتنيس بنطاق المدينة.

وفي مركز ومدينة السنبلاوين قال المتولي عبد العال رئيس المركز أنه تم متابعة أعمال إزالة فورية في المهد لأحد المواطنين بناحية قرية الأورمان بنطاق الوحدة المحلية بقرية شبراهور وذلك بتنفيذ إزالة فورية لبناء حظيرة وسور بمساحة 50 متر مربع حيث تمت الإزالة على نفقة المخالف وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفة وتحويلها للنيابة العسكرية.