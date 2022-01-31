«الداخلية» تشن حملات لضبط السيارات والمخالفات البيئية بالقاهرة الكبرى

نفذت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بقطاع الشرطة المتخصصة، حملات مكثفة بالتنسيق مع فروع الإدارة بنطاق مديريات أمن (القاهرة - الجيزة - القليوبية)، بالتنسيق مع الجهات المعنية لضبط السيارات التى تسبب انبعاثات وأدخنة ضارة بالبيئة والمخالفات الواقعة على مجرى نهر النيل.

و أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية، فحص (299 سيارة ضبط خلالها 71 سيارة (10 سيارات بنزين - 61 سيارة سولار) غير مطابقة بالمخالفة لقانون البيئة، بنطاق مديريات أمن (القاهرة - الجيزة - القليوبية).

كما تم ضبط 46 قضية (صرف مباشر - إلقاء مخلفات) على مجرى نهر النيل والمجاري المائية بنطاق مديرية أمن القاهرة بالمخالفة لقانون حماية نهر النيل والمجارى المائية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.