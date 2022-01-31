الإثنين 31 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«الداخلية» تشن حملات لضبط السيارات والمخالفات البيئية بالقاهرة الكبرى

جريدة الدستور

نفذت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بقطاع الشرطة المتخصصة، حملات مكثفة بالتنسيق مع فروع الإدارة بنطاق مديريات أمن (القاهرة - الجيزة - القليوبية)، بالتنسيق مع الجهات المعنية لضبط السيارات التى تسبب انبعاثات وأدخنة ضارة بالبيئة والمخالفات الواقعة على مجرى نهر النيل. 

و أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية، فحص (299 سيارة ضبط خلالها 71 سيارة (10 سيارات بنزين - 61 سيارة سولار) غير مطابقة بالمخالفة لقانون البيئة، بنطاق مديريات أمن (القاهرة - الجيزة - القليوبية). 

كما تم  ضبط 46 قضية (صرف مباشر - إلقاء مخلفات) على مجرى نهر النيل والمجاري المائية بنطاق مديرية أمن القاهرة بالمخالفة لقانون حماية نهر النيل والمجارى المائية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الإدارة العامة لشرطة البيئة المسطحات الشرطة المتخصصة حملات مكثفة مجرى نهر النيل

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