«تبول في الشارع».. براءة عامل من تهمة «الفعل الفاضح» بالأميرية

قضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الإثنين، ببراءة عامل، من اتهامه بـ"ارتكاب الفعل الفاضح في الطريق العام"، لضبطه أثناء قيامه بالتبول في الشارع.

وكانت قررت نيابة الأميرية إحالة عامل للمحاكمة الجنائية بتهمة “الفعل الفاضح”، بعد ضبطه أثناء تبوله فى الشارع.

تعود أحداث الواقعة أثناء مرور سيارة شرطة لتفقد الحالة الأمنية في الشارع، حيث شاهد أفراد الشرطة المتهم يتبول في أحد الشوراع الرئيسية في منطقة الأميرية، وتم ضبطه بتهمة “الفعل الفاضح” في الطريق العام وأحالته للنيابة التي قررت إحالته للمحاكمة.