الإثنين 31 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس 18 عاطلا ضبطوا ببانجو وحشيش وأسلحة في القليوبية

حبس
حبس

أمرت نيابة القليوبية، اليوم الإثنين، بحبس 18 عاطل ضبط بحوزتهم مواد مخدرة وأسلحة نارية، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات خلال حملة أمنية مكبرة بأقسام المديرية، كما أمرت جهات التحقيق بإرسال المواد المخدرة للمعمل الكيميائي لفحصها وإعداد تقرير بشأنها. 

وكانت الجهات الأمنية بالقليوبية حملة مكبرة على الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والمواد المخدرة بنطاق المديرية. 

وأسفرت الحملة عن ضبط 18 عاطلا، بطوه وشبرا والخانكة، وبحوزتهم “ 40 قرص مخدر، 560 جراما من مخدر البانجو، و 130 جرام حشيش، و5 أسلحة نارية وذخيرة، ومبالغ مالية، وهاتف محمول.”

وبمواجهة المتهمين بما أسفر عنه الضبط أقروا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى حصيلة تجارتهم الآثمة والهاتف المحمول للتواصل مع عملائهم، وجرى التحفظ على المضبوطات والمتهمين وتولت النيابة التحقيق والتى أصدرت قرارها السابق.

 

نيابة القليوبية حبس مواد مخدرة أسلحة نارية حملة أمنية مكبرة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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