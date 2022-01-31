الإثنين 31 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

فرص عمل للمصريين في ليبيا برواتب تصل إلى 20 ألف جنيه.. وهذا آخر موعد للتقديم

محمد سعفان وزير القوى
محمد سعفان وزير القوى العاملة

تنتهي وزارة القوى العاملة اليوم الإثنين، من قبول طلبات الدفعة الثانية من المتقدمين على 37 فرصة عمل تضم 7 مهن في المجال الطبي، برواتب تصل إلى 20 ألف جنيه مصري، للعمل بدولة ليبيا الشقيقة، وعلي الراغبين للعمل علي هذه المهن سرعة تسجيل بياناتهم لهذه الفرص، وذلك بالدخول على موقع الوزارة،  ثم اختيار فرص عمل بالخارج أو الدخول على اللينك التالي: https://mom.manpower.gov.eg/extemp/extjob 

وقال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن هذه ثاني طلبيه استقدام العمالة المصرية للعمل في المجال الطبي بدولة ليبيا الشقيقة، بعد إطلاق منظومة الربط الإلكتروني بين وزارة القوى العاملة في مصر، ووزارة العمل والتأهيل في ليبيا لتنظيم وحماية دخول العمالة المصرية إلى ليبيا للمشاركة في إعادة إعمارها، وفي مشاريع عودة الحياة لطبيعتها، مؤكدا استعداد الحكومة المصرية المشاركة بشكل جاد في إعادة إعمار ليبيا وامدادها بما يحتاجه سوق العمل الليبي من عمالة مدربة مصرية.

وكشف الوزير، أن المهن المطلوبة هي، 4 طبيب تخصص نساء وتوليد، وطبيب اختصاصي أشعة تشخيصية، و2 ممرض تخصص طوارئ وإسعاف، و5 ممرضات تخصص النساء والتوليد، و13 ممرض تخصص جراحة، و10 ممرض تخصص أطفال، و2 ممرضة تخصص قابلة قانونية.

وأوضح الوزير، أنه يشترط للتقديم على هذه الوظائف أن يكون لدى المتقدم خبرة من 3 إلى 10سنوات، والسن من 25 إلى 37 سنة، ماعدا وظيفة طبيب تخصص نساء وتوليد، يشترط أن يكون عمر المتقدم من  38 إلى 50 سنة برواتب تتراوح بين 3500 إلى 4500 دينار ليبي، أي ما يعادل 15 ألفًا و505 إلى 19 ألفًا و935 جنيهًا مصريًا تقريبا حسب الخبرة. 

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