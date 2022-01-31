الإثنين 31 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«تسرب غاز» يُنهي حياة زوجين داخل منزلهما بالبساتين

تسرب غاز
تسرب غاز

عثرت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، اليوم الإثنين، على جثتي زوجين داخل منزلهما بدائرة قسم شرطة البساتين.

تلقى مأمور قسم شرطة البساتين، بلاغًا من موظف يفيد بتغيب شقيقه، لافتا إلى أنه تواصل معه على هاتفه دون رد كما اتصل بهاتف زوجته دون استجابة، وأوضح بأنه قصد شقتهما بمنطقة البساتين ولدى الاتصال على هاتف شقيقه سمع صوت جرس التليفون حتي النهاية ودون رد منه.

وعقب استئذان النيابة العامة، تم كسر باب الشقة وعثر على جثة شقيق المبلغ ويدعى «هشام.م.م»، 57 سنة، كما تم العثور بجوار جثته علي جثة زوجته «سارة.ب.م»، 52 سنة، وبالفحص تبين عدم وجود إصابات ظاهرية بالجثتين وسلامة جميع منافذ الشقة، كما تبين عدم وجود بعثرة في محتويات الشقة نتيجة تعرضها للسرقة أو دخول شخص غريب.

وقال مصدر أمني، إنّ التحريات الأولية، أكدت عدم وجود شبهه جنائية في الواقعة، ورجحت التحريات أن تكون الوفاة ناتجة عن الاختناق بسبب تسرب الغاز، وأضاف المصدر أنّ فريق البحث في انتظار تقرير الصفة التشريحية، ونُقلت الجثتان إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة.

 

القاهرة جثتي زوجين البساتين جثة زوجته تسرب الغاز

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