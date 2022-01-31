الإثنين 31 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

انتهاء امتحان الفيزياء لطلاب الصف الأول الثانوي العام

طلاب
طلاب

انتهى طلاب الصف الأول الثانوي من أداء امتحان مادة الفيزياء، منذ قليل، ضمن امتحان نصف العام الدراسي، ورقيا، بنظام الكتاب المفتوح، في جميع المدارس الثانوية على مستوى الجمهورية

ويؤدي الطلاب فى اللجنة الثانية، امتحان مادة التاريخ.

تجرى الامتحانات وسط إجراءات أمنية واحترازية وصحية مشددة خوفاً على صحة الطلاب والقائمين على العملية الامتحانية من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن تعقد امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي ورقيا، ويجوز أن تكون الإجابة بنفس ورقة الأسئلة أو تكون الإجابة بورقة منفصلة عن ورقة الأسئلة أيهما نسب للمدرسة.

كما حددت أن تعقد امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي بنظام الكتاب المفتوح، لذا سيتم تزويد كل طالب بورقة بها المفاهيم والقوانين الأساسية للمادة للاستعانة بها أثناء عقد امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي كبديل عن اصطحاب الكتاب المدرسي الورقي.

على أن تتولى كل مدرسة وضع أسئلة امتحانات الهوية القومية (اللغة العربية- الدراسات الاجتماعية- التربية الدينية- التربية الوطنية) لطلاب المدارس الدولية بالمدرسة تحت إشراف الادارة التعليمية وتعتمد نتائج الطلاب من الإدارة التعليمية.

على مستوى الجمهورية وزير التربية والتعليم المدارس الدولية اللغة العربية العام الدراسي امتحانات الكتاب المدرسى وزارة التربية والتعليم الصف الأول الثانوي التربية والتعليم مستوى الجمهورية فيروس كورونا المستجد الثاني الثانوي الصف الأول الدكتور طارق شوق الثانوي العام

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