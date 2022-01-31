«مشادة كلامية» تُنهي حياة أم.. ولابن: «مكنتش أقصد»

تجري النيابة العامة بأكتوبر، اليوم الإثنين، تحقيقات موسعة مع شاب تسبب في وفاة والدته بعد دفعها أرضا خلال مشادة كلامية بينهما ثم ادعى سقوطها من أعلى السلم.

وقررت النيابة ندب الطب الشرعي لتشريح جثة الأم وتحديد سبب الوفاة، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة.

كان ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة القبض على شاب لاتهامه بإسقاط والدته أرضا بعد دفعها خلال انفعاله، ما أسفر عن إصابتها ومصرعها، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد وفاة ربة منزل داخل مسكنها بمدينة 6 أكتوبر، وتبين من خلال مناظرة الجثة وجود إصابة برأسها.

وبسؤال ابنها، يبلغ من العمر 32 سنة عاطل، اختلق رواية سقوطها من أعلى سلم مما أسفر عن إصابتها ومصرعها، إلا أن تحريات رجال المباحث أثبتت عدم صحة أقواله، وتبين أنه خلال انفعاله دفعها فسقطت أرضا لتصاب بالرأس وتفارق الحياة.

ألقى رجال المباحث القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بسبب خلافات أسرية، مؤكدا أنه لم يقصد التسبب في وفاتها، وحرر محضر بالواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وأخطرت النيابة للتحقيق.