الإثنين 31 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

المكسيك.. مجهولون يقتلون أسرة من 6 أشخاص بينهم طفل

مسلحون
مسلحون

أعلنت الشرطة في بلدية سيلاو بولاية جواناخواتو المكسيكية، أن مجموعة مسلحة قتلت أسرة مكونة من 6 أشخاص بينهم طفل.

وقالت الشرطة إن "وزارة الأمن المدني تدين الأحداث التي وقعت بعد ظهر الأحد في بلدة سان خوسيه دي غراسيا، حيث قتل 6 أشخاص وأصيب اثنان آخران في حادث مؤسف".

وحسب شهود عيان، أطلق مسلحون النار من عدة سيارات على مجموعة من الأشخاص كانوا يسيرون في الشارع.

ووقع الحادث بعد ساعات من اعتقال 13 عضوا من عصابة "خاليسكو للجيل الجديد" في مجتمع مجاور في البلدية.

ووفقا لوزارة الأمن وحماية المواطنين المكسيكية، ارتكبت أكثر من 25 ألف جريمة قتل عمد في الأشهر التسعة الأولى من 2021، بمعدل 94 حالة يوميا.

وعلى صعيد آخر، أعلنت وزارة الصحة بالمكسيك تسجيل 42582 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا، مما يرفع العدد الإجمالي للإصابات في البلاد إلى أربعة ملايين و916143.

وقالت الوزارة إنه تم أيضا تسجيل 522 وفاة جديدة بسبب كوفيد-19، ليرتفع العدد الرسمي للوفيات منذ بدء جائحة كورونا إلى 305762.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة، مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة "ARDS" قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وجلطات دموية.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس، وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا  و ألمانيا.

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وائل لطفي

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