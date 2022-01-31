الإمارات تعلن تدمير صاروخ باليستى أطلقه الحوثيون باتجاه أراضيها

أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية أن دفاعاتها الجوية اعترضت ودمرت صاروخا باليستيا أطلقته جماعة "أنصار الله" الحوثية من اليمن باتجاه الإمارات.

وأضافت الوزارة في بيان لها أن "الهجوم لم يسفر عن أي خسائر، حيث سقطت بقايا الصاروخ الباليستي خارج المناطق المأهولة بالسكان".

وأضافت: "قواتنا الجوية وقيادة التحالف (العربي) تمكنت من تدمير موقع ومنصة الإطلاق في اليمن بعد النجاح في تحديد المواقع المعادية".

وأكدت أنها "على أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أية تهديدات، وتتخذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية الدولة من كافة الاعتداءات".

وأعلن الحوثيون منذ قليل عن تنفيذ "عملية واسعة" في العمق الإماراتي.

وعلي صعيد آخر ، أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، اليوم عن تسجيل حالة وفاة واحدة و2.291 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة في إيجازها الإعلامي اليومي بشأن الوضع الوبائي، أن الإصابات الجديدة من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة.

وأشارت إلى أن الحصيلة الجديدة ترفع مجموع الحالات المسجلة إلى 843.030 حالة، وعدد الوفيات إلى 2.240 حالة.

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كما أعلنت الوزارة عن شفاء 1.014 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 776.186 حالة.

كما أعلنت الوزارة عن تقديم 36.191 جرعة لقاح جديدة، ليصبح بذلك الإجمالي يبلغ 23.513.867 جرعة.

يأتي ذلك تماشيًا مع خطة الوزارة الإماراتية لتوفير لقاح كورونا والوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس كورونا في الإمارات.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.