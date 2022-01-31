أحمد الشهاوي في لقاء حول تجربته الإبداعية والشعرية بمعرض الكتاب ..اليوم

يحل الشاعر الكبير أحمد الشهاوي، في ضيافة الدورة الثالثة والخمسين لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، والذي يستمر حتي السابع من فبراير المقبل، بمركز مصر للمعارض الدولية. حيث يعقد في السادسة من مساء اليوم الأثنين، لقاء مفتوح مع "الشهاوي" تحت عنوان "تجربتي في الكتابة"، يحاوره ويديراللقاء الناقد دكتور محمد سليم شوشة. وذلك في قاعة الصالون الثقافي بلازا بصالة 1.

ويشارك الشاعر الكبير أحمد الشهاوي، في دورة هذا العام من معرض القاهرة الدولي للكتاب، بأحدث إبداعاته والصادرة حديثا عن الدار المصرية اللبنانية للنشر، تحت عنوان "سلاطين الوجد.. دولة الحب الصوفي"، في 300 صفحة من القطع الوسط، حيث قال: في هذا الكتاب تستطيعُ أن تقولَ: “الآن أجدني أعرفُ ما هو الحُب؟. فقد جُبِلت القلوبُ إلى حُبِّ من أحسنَ إليها”.

وكلُّ إنسانٍ هو جُزءٌ من مملكةِ أو دولةِ الحُب الصُّوفي، ما دام قلبه ينبضُ، ورُوحُه تسعى .هو سلطانُ نفسه، يحميه هذا الحُبُّ من الضياع، مثلما يحمي المملكة أو الدولة التي يعيشُ فيها من الاندثار أوالموت أو التفكُّك أوالتشرذُم؛ فالحُب الصُّوفي اكتمالٌ وبناءٌ وسُمو، وخَلْق للإنسان الكامل.



ــ مناقشة المجموعة القصصية "مقهي الشجرة الزرقاء"

وفى إطار أنشطة الصالون الثقافي بالمعرض ــ ملتقي الإبداع في القصة القصيرة، تعقد في الثانية عشر ظهر اليوم أيضا، ندوة لمناقشة المجموعة القصصية "مقهي الشجرة الزرقاء"، للكاتب فكري عمر، والصادرة عن الهيئة المصرية العامة للكتاب، ضمن سلسلة إبداعات قصصية.

وتقع المجموعة القصصية "مقهي الشجرة الزرقاء" فى 155 صفحة من القطع المتوسط، يتشكل من عشرين قصة، منها: ”درس الكلام”، “برج المراقبة” و”الطريق بين البحر والسماء“، كما يمثل العنوان إحدى قصص المجموعة.

ويناقش المجموعة كلا من: الكاتب دكتور محمد إبراهيم طه، والكاتب عادل العدوي، ويديرها الروائي حسام المقدم.

ــ "شيطان الخضر" في ملتقي الإبداع

يليها في الثانية بعد ظهر اليوم، وضمن فعاليات الصالون الثقافي بالمعرض ــ ملتقي الإبداع في الرواية، حيث يتناول اللقاء مناقشة رواية "شيطان الخضر"، للكاتب الدكتور محمد إبراهيم طه، والصادرة عن دار النسيم للنشر والتوزيع، ويناقشها كلا من: الناقدة دكتورة فاطمة الصعيدي، والروائي محمد رفيع، ويديرها الكاتب الشاب علي قطب.

رواية "شيطان الخضر" هي الرواية السادسة للقاص والروائي محمد إبراهيم طه، بعد رواياته الخمس: "سقوط النوار" و"العابرون" و"دموع الإبل" و"باب الدنيا" و"البجعة البيضاء".

والروائي الدكتور «محمد إبراهيم طه» حصل على جائزة الشارقة الأدبية عام 2000، كما حصل على جائزة الدولة التشجيعية عام 2001، بالإضافة إلى جائزة يوسف إدريس عام 2008، صدرت له من قبل أعمال أدبية كثيرة منها «توتة مائلة على نهر» قصص عام 1998، الركض فى مساحة خضراء قصص عام 2006، امرأة أسفل الشرفة قصص 2012. "الأميرة والرجل من العامة" قصص 2021 وغيرها.