الإثنين 31 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

اليوم.. طلاب الشهادة الإعدادية يؤدون امتحانى الجبر بالقاهرة والعلوم بالجيزة

طلاب الشهادة الإعدادية
طلاب الشهادة الإعدادية

يؤدي طلاب الشهادة الإعدادية، اليوم، امتحان مادتي الجبر والإحصاء والكمبيوتر، بمحافظة القاهرة، بينما يؤدي طلاب محافظة الجيزة امتحان مادتي العلوم والكمبيوتر، وسط إجراءات أمنية واحترازية مشددة.

وأكد محمد عطية، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، وتعقيم وتجهيز اللجان الامتحانية استعدادا لامتحانات الشهادة الإعدادية.

كما أشار عطية إلى أن المديرية وإداراتها الـ33 شكلت غرف عمليات على مدار الساعة ونوبتجيات بالمدارس والدواوين  خلال فترة إجازة الخميس والجمعة.

وشدد عطية، على رفع درجة الاستعداد بالمدارس، واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن سوء الأحوال الجوية والأمطار؛ للحفاظ على سلامة الطلاب وجميع العاملين باللجان ودواوين المديرية والإدارات التعليمية.

وأكد مدير المديرية على حشد كافة الجهود وتحقيق التنسيق الكامل بين الإدارات والأحياء وجميع الجهات المعنية، مشددًا على إجراءات السلامة والأمان لمنع حدوث أي مشكلات ومتابعة الأرصاد الجوية، والالتزام بالإجراءات الآتية:

- فصل التيار الكهربائي عن جميع الفصول حال سقوط الأمطار، وعدم إعادته إلا بعد جفاف الجدران والأرضيات.

- التأكد من صيانة مفاتيح الكهرباء وتغيير الفيش التالفة وزجاج الشبابيك والأبواب.  

- مراجعة جميع وصلات الكهرباء وتغطية الأسلاك  المكشوفة من خلال مسئول الصيانة بالمدرسة.

- التأكد من نظافة أسطح المدارس وعدم وجود أي مخالفات أو رواكد عليها وإزالة ماء الأمطار.  

- تسليك مسالك المطر.

- رفع أي أجهزة عن الأرض. 

- التأكد من سلامة المعامل. 

- إزالة مياه الأمطار من فناء المدارس. 

- تعقيم اللجان قبل بدء الامتحانات وبعد الانتهاء منها. 

- توزيع الطلبة في اللجان وفق التباعد الاجتماعي، بحيث يكون عددهم 14 طالبًا فقط بكل لجنة.

- ارتداء الكمامة للجميع الملاحظ والمراقب والطلبة.

- عدم السماح باستخدام الموبايل نهائيًا داخل اللجان.

كما حث الجميع على ضبط النفس وحسن التصرف واحتواء المواقف لاجتياز الامتحانات في تلك الفترة الحرجة التي تمر بها البلاد من فيروس كورونا ومتحوراته وتغيرات في المناخ من موجة صقيع وأمطار شديدة.

محافظة القاهرة مخالفات مشكلات الخميس الكهرباء اجراءات امتحانات العاملين محافظة الجيزة التربية والتعليم المدرسة الشهادة الاعدادية مديرية التربية والتعليم رفع درجة الاستعداد الإعدادية الامتحانات التيار الكهربائي

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