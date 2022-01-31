الإثنين 31 يناير 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الإيسيسكو واليمن يبحثان تعزيز سبل التعاون فى اختصاصات المنظمة

الإيسيسكو
الإيسيسكو

بحث المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) الدكتور سالم بن محمـد المالك، مع وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني، سبل تعزيز التعاون بين الإيسيسكو واليمن في مجالات اختصاص المنظمة.
وأفاد بيان للإيسيسكو بأنه خلال اللقاء، الذي جرى بالعاصمة السعودية الرياض، استعرض الدكتور المالك، رؤية الإيسيسكو واستراتيجية عملها، والتوجهات الاستراتيجية للمنظمة في أفق 2025، موضحًا الأهمية الكبيرة التي توليها الإيسيسكو لصون وحماية وتسجيل التراث المادي وغير المادي في دول العالم الإسلامي.
وأضاف البيان أن اللقاء تطرق إلى مناقشة مقترحات التعاون بين الإيسيسكو ووزارة الثقافة اليمنية في مجالات متعددة، كتدريب وتأهيل الكوادر اليمنية العاملة في مجال الآثار، على كيفية إعداد ملفات تسجيل المواقع التاريخية والعناصر الثقافية على قوائم التراث المادي وغير المادي، وعلى ترميم وحماية وصون التراث. وتشجيع الصناعات التقليدية التراثية اليمنية، وتثمين الموروث الثقافي اليمني، وبصفة خاصة ما يتعلق بالموسيقى والغناء اليمني الأصيل، والتنسيق لمشاركته في برامج احتفاليات عواصم الثقافة في العالم الإسلامي، كما تولي الايسيسكو اهتمامًا خاصًا للعملية التعليمية وتسعى في تقديم برامج للحد من تسرب الفتيات من المدارس.
وأشار البيان إلى تأكيد المدير العام للإيسيسكو على أن المنظمة ستطلق، في إطار ما تم بحثه خلال اللقاء، مجموعة من المبادرات في شكل برامج ومشاريع، بالتعاون والتنسيق مع الجهات اليمنية المختصة، للحفاظ على التراث اليمني، والتعريف بفرادته وثرائه الكبير، وفي تبني موسوعة شعرية في اللهجات المحلية اليمنية.

حماية تعاون لقاء الاعلام سياح سعودي سياحة مدارس وزارة الرى استراتيجية التاريخية عرض وزارة الثقافة

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