رئيس «الرئاسى الليبى» يؤكد أهمية وحدة واستقلالية المؤسسات السيادية

أكد رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي أهمية وحدة واستقلالية المؤسسات السيادية في ليبيا، وعلى رأسها مصرف ليبيا المركزي.



وذكرت وكالة الأنباء الليبية أن ذلك جاء خلال مشاركة المنفي في اجتماع موسع ضم النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري.



واستعرض الاجتماع جهود توحيد مصرف ليبيا المركزي ودعمها، إضافة إلى متابعة الأوضاع المالية والاقتصادية في البلاد.

وعلى صعيد آخر ، التقى رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبدالحميد الدبيبة، في طرابلس، نائب رئيس مجلس الوزراء حسين القطراني، بعد فترة طويلة من الانقطاع عن التواصل مع بعضهما.

وأوضحت حكومة الوحدة في بيان مساء اليوم، أن اللقاء بين القطراني والدبيبة بحث الأوضاع والتطورات السياسية، بالإضافة لمتابعة آخر المستجدات بالمنطقة الشرقية، كما تابع معه سير العمل بديوان مجلس الوزراء والوزارات والمؤسسات الحكومية المختلفة.

كما بحث الدبيبة في اجتماع عقد بديوان مجلس الوزراء مع وزير المالية ووكيل الوزارة لشؤون المؤسسات وعددًا من مديري الإدارات بالوزارة الإجراءات التنفيذية لجدول المرتبات الموحد، بالإضافة إلى الإفراجات الخاصة بالعاملين بقطاع التعليم والعلاوات الخاصة بالعاملين بصندوق التضامن الاجتماعي.

وناقش الاجتماع الاجتماع الإجراءات المتخذة لصرف مكافآت العاملين بمراكز العزل وضرورة العمل على إنجاز هذه الملفات بشكل عاجل لأهميتها وتأخر إنجاز عددٍ منها.

وأكد وزير المالية خلال هذا الاجتماع على أن جدول المرتبات الموحد أحيل للجنة المالية بمجلس النواب لإبداء ملاحظاتها عليه وكذلك لديوان المحاسبة ليتم إحالته لاحقًا بشكل نهائي لمجلس النواب لإصدار القانون اللازم.

كما أكد أن الوزارة تتابع جميع الملفات التي تم مناقشتها وجاري العمل على إنجازها خلال الربع الأول من العام المالي الحالي.

وفي ختام الاجتماع، شدد الدبيبة على وزير المالية بصفته رئيس لجنة إعداد الميزانية للعام 2022م بضرورة استكمالها، وإحالتها لمجلس النواب لإصدار القانون اللازم لها وضرورة معالجة كافة الملاحظات الواردة بخصوصها.