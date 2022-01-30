الإثنين 31 يناير 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

البابا تواضروس يستقبل القمص أرسانيوس بالمقر البابوي

البابا تواضروس الثاني
البابا تواضروس الثاني

استقبل البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية في المقر البابوي بالقاهرة، الأحد، القمص أرسانيوس الأنبا بولا وذلك قبل سفره لخدمة الشباب في مدينة مانشستر بالمملكة المتحدة.

وتولى القمص أرسانيوس خدمة الشباب بالمملكة المتحدة وذلك في إطار حرص الكنيسة الأرثوذكسية على التواصل مع شباب المهجر من الأقباط بشكل دائم.

وتحتفل الكنيسة القبطية اليوم  بعيد الأنبا أنطونيوس، مؤسس الرهبنة في مصر، وأطلقت حملة عبر المركز الإعلامي للتعريف بأقواله وسيرة حياته للأقباط.

في السياق، تستعد الكنيسة الأرثوذكسية، الإثنين الموافق 14 فبراير، لبدء  صوم يونان "نينوي"، والذي تبلغ مدته 3 أيام فقط ويختتم يوم الأربعاء 16 فبراير؛ ينقطع فيهم الأقباط عن الطعام تمامًا بدءًا من منتصف الليل وحتى الغروب.

قداسة البابا تواضروس المقر البابوي بالقاهرة مدينة مانشستر بالمملكة المتحدة خدمة الشباب الكنيسة القبطية

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