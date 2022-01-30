البابا تواضروس يستقبل القمص أرسانيوس بالمقر البابوي

استقبل البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية في المقر البابوي بالقاهرة، الأحد، القمص أرسانيوس الأنبا بولا وذلك قبل سفره لخدمة الشباب في مدينة مانشستر بالمملكة المتحدة.

وتولى القمص أرسانيوس خدمة الشباب بالمملكة المتحدة وذلك في إطار حرص الكنيسة الأرثوذكسية على التواصل مع شباب المهجر من الأقباط بشكل دائم.

وتحتفل الكنيسة القبطية اليوم بعيد الأنبا أنطونيوس، مؤسس الرهبنة في مصر، وأطلقت حملة عبر المركز الإعلامي للتعريف بأقواله وسيرة حياته للأقباط.

في السياق، تستعد الكنيسة الأرثوذكسية، الإثنين الموافق 14 فبراير، لبدء صوم يونان "نينوي"، والذي تبلغ مدته 3 أيام فقط ويختتم يوم الأربعاء 16 فبراير؛ ينقطع فيهم الأقباط عن الطعام تمامًا بدءًا من منتصف الليل وحتى الغروب.