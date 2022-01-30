قبل ما تسافر.. مواعيد قطارات خط القاهرة - منوف - طنطا والعكس

تنشر “الدستور” مواعيد قطارات خط القاهرة - منوف - طنطا، بعد إجراء بعض التعديلات على مواعيد القطارات وهي كالآتي:



يوجد بالسكة الحديد، ٢٠ قطارا بخط القاهرة - منوف - طنطا، ومنهم قطار رقم 530 مطور (منوف-القاهرة) الساعة 4:25 فجرا، قطار 512 مطور (منوف-القاهرة) الساعة 4:45 فجرا، كما يوجد قطار 538 (منوف-القاهرة) وينطلق فى تمام الساعة 7:15 صباحا، الوجانب ذلك قطار 124 مستحدثه (طنطا-منوف-القاهرة) وينطلق فى تمام الساعة، 8:10 صباحا، وقطار 514 مطور (القناطر الخيرية-القاهرة) وينطلق فى تمام الساعة 9:00 صباحا



كما يتضمن جدول تشغيل قطارات هط القاهرة - منوف - طنطا، قطار 532 مطور (طنطا-منوف-القاهرة) وينطلق تمام الساعة 4:10 فجرا، وقطار 534 مطور (طنطا-منوف-القاهرة) وينطلق فى تمام الساعة 4:35 فجرا.

كما يشمل قطار 122 مميز (طنطا-منوف-القاهرة) وينطلق فى تمام الساعة 5:40 فجرا، وقطار 536 مطور (طنطا-منوف) وينطلق فىتمام الساعة 6:00 صباحا، وقطار 510 مطور (القناطر الخيرية-القاهرة) وينطلق فى تمام الساعة 6:30 صباحا، وقطار 540 مستحدثه(طنطا-منوف-القاهرة) ىينطلق فى تمام الساعة 6:50 صباحا، وقطار 537 مطور (منوف-القاهرة) وينطلق فى تمام الساعة 7:10 صباحا، وقطار 538 (منوف-القاهرة) وينطلق فى تمام الساعة 7:15 صباحا.



كما يشمل خط القاهرة - منوف - طنطا، قطار 124 مستحدثه وينطلق فى تمام الساعة 8:10 صباحا قطار 514 مطور (القناطر الخيرية-القاهرة) الساعة 9:00 صباحا، وقطار 544 مميز (طنطا-منوف-القاهرة) وينطلق فى تمام الساعة9:50 صباحا، وقطار 562 مستحدثة (طنطا-منوف-القاهرة) وينطلق فى تمام الساعة 11:35 صباحا، وقطار 546 مستحدثه (طنطا-منوف-القاهرة) الساعة 12:50 ظهرا



كما يوجد فى جدول تشغيل خط طنطا - منوف - القاهرة، قطار 548 مطور (طنطا-منوف-القاهرة) الساعة 1:50 ظهراقطار 550 مميز(طنطا-منوف-القاهرة) الساعة 3:15 ظهرا، وقطار 524 مطور (القناطر الخيرية-القاهرة) الساعة 3:10 ظهرا، وقطار 552 مطور (طنطا-منوف-القاهرة) الساعة 4:05 عصرا، وقطار 554 مستحدثه (طنطا-منوف-القاهرة) الساعة 5:05 عصرا