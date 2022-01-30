الإثنين 31 يناير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

قبل ما تسافر.. مواعيد قطارات خط القاهرة - منوف - طنطا والعكس

سكك حديد
سكك حديد

تنشر “الدستور” مواعيد قطارات خط القاهرة - منوف - طنطا، بعد إجراء بعض التعديلات على مواعيد القطارات وهي كالآتي:
 

يوجد بالسكة الحديد، ٢٠ قطارا بخط القاهرة - منوف - طنطا، ومنهم قطار رقم 530 مطور (منوف-القاهرة) الساعة 4:25 فجرا، قطار 512 مطور (منوف-القاهرة) الساعة 4:45 فجرا، كما يوجد قطار 538 (منوف-القاهرة) وينطلق فى تمام الساعة 7:15 صباحا، الوجانب ذلك قطار 124 مستحدثه (طنطا-منوف-القاهرة) وينطلق فى تمام الساعة، 8:10 صباحا، وقطار 514 مطور (القناطر الخيرية-القاهرة) وينطلق فى تمام الساعة 9:00 صباحا
 

كما يتضمن جدول تشغيل قطارات هط القاهرة - منوف - طنطا، قطار 532 مطور (طنطا-منوف-القاهرة) وينطلق تمام الساعة 4:10 فجرا، وقطار 534 مطور (طنطا-منوف-القاهرة) وينطلق فى تمام الساعة 4:35 فجرا.

كما يشمل قطار 122 مميز (طنطا-منوف-القاهرة) وينطلق فى تمام الساعة 5:40 فجرا، وقطار 536 مطور (طنطا-منوف) وينطلق فىتمام الساعة 6:00 صباحا، وقطار 510 مطور (القناطر الخيرية-القاهرة) وينطلق فى تمام الساعة 6:30 صباحا، وقطار 540 مستحدثه(طنطا-منوف-القاهرة) ىينطلق فى تمام الساعة 6:50 صباحا، وقطار 537 مطور (منوف-القاهرة) وينطلق فى تمام الساعة 7:10 صباحا، وقطار 538 (منوف-القاهرة) وينطلق فى تمام الساعة 7:15 صباحا.
 

كما يشمل خط القاهرة - منوف - طنطا، قطار 124 مستحدثه وينطلق فى تمام الساعة 8:10 صباحا قطار 514 مطور (القناطر الخيرية-القاهرة) الساعة 9:00 صباحا، وقطار 544 مميز (طنطا-منوف-القاهرة) وينطلق فى تمام الساعة9:50 صباحا، وقطار 562 مستحدثة (طنطا-منوف-القاهرة) وينطلق فى تمام الساعة 11:35 صباحا، وقطار 546 مستحدثه (طنطا-منوف-القاهرة) الساعة 12:50 ظهرا
 

كما يوجد فى جدول تشغيل خط طنطا - منوف - القاهرة، قطار 548 مطور (طنطا-منوف-القاهرة) الساعة 1:50 ظهراقطار 550 مميز(طنطا-منوف-القاهرة) الساعة 3:15 ظهرا، وقطار 524 مطور (القناطر الخيرية-القاهرة) الساعة 3:10 ظهرا، وقطار 552 مطور (طنطا-منوف-القاهرة) الساعة 4:05 عصرا، وقطار 554 مستحدثه (طنطا-منوف-القاهرة) الساعة 5:05 عصرا

قبل ما تسافر تعرف الى مواعيد قطارات خط القاهرة - منوف - طنطا والعكس مواعيد قطارات القاهرة منوف طنطا والعكس

رئيس التحرير

وائل لطفي

خطورة «عولمة» القيم

الأكثر قراءة

في عمارة الشعراوي.. وزير الأوقاف يكشف تفاصيل حريق الحسين

الدفع بـ6 سيارات إطفاء لإخماد حريق فى مبنى بالحسين

رابط نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2022 برقم الجلوس عبر موقع وزارة التربية والتعليم

تقرير خاص.. كيف تحمى الدولة محدودى الدخل؟

والدة هايدي ضحية الابتزاز: أجبروني على منع ابنتي من الدراسة

السينما تتحدى «كورونا».. أبطال «موسم نُص السنة» يتحدثون: أعمال خفيفة تناسب أجواء الإجازة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد العسيري

تغريبة ياسر رزق

ماجد حبته

إعادة تدوير شعث الصغير

عبدالوهاب داود

«الأستاذ».. قواعد المحبة والوداع فى شريط سينمائى فاتن

فيصل شمس

إلى أين تقودنا الخرافة؟ من كورونا إلى الجائحة القادمة

د.أحمد الخميسى

قضية التجديد فى الأدب

ماجد حبته

حصاد مواجهة الشائعات

حسين دعسة

20 نقطة ساخنة للجوع..!

علي سعدة

مستأجرون.. ولا أعز

صور

مصر في سرادق عزاء ياسر رزق

عزاء الكاتب الصحفي ياسر رزق في مسجد المشير

ندوة كتابات عبدالتواب يوسف

محطة تل أبيب

المزيد

الجامعة العربية تؤكد دعمها الكامل لحقوق فلسطينيي الداخل

الرئيس الإسرائيلى يستعد لزيارة تركيا.. ما هى فرص التقارب؟

إسرائيل تسجل 45258 إصابة جديدة بفيروس كورونا