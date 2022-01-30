ارتفاع حصيلة قتلى عملية سجن غويران لـ 373 فردًا بينهم 268 داعشيًا

ارتفعت حصيلة القتلى بأحداث سجن غويران في مدينة الحسكة السورية، إلى 373 فردا بينهم 268 من عناصر تنظيم داعش الإرهابي.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، الاحد، إنه وثق مقتل 19 عنصرا من قوى الأمن الداخلي والدفاع الذاتي التابعة لقوات سوريا الديمقراطية "قسد"، في حصيلة غير نهائية، بسبب وجود عشرات الجثث غالبيتها محروقة ومشوهة، مشيرا إلى وجود 22 جثة تم التأكد من أنها لمقاتلين في عناصر داعش.

ووفقًا للمرصد السوري ارتفعت حصيلة القتلى بعد العثور على عشرات الجثث وتأكيد مقتل المزيد من الطرفين، حيث بلغت الحصيلة الإجمالية للقتلى منذ بدء عملية سجن غويران في 20 يناير الجاري حتى مساء اليوم، إلى 373 قتيلا، من بينهم 268 من تنظيم داعش و 98 من الأسايش وحراس السجن وقوات مكافحة الإرهاب وقسد، و7 مدنيين.

وأكد المرصد أن هذه الحصيلة شبه نهائية، لكنها قابلة للارتفاع لوجود عشرات الجرحى الكثير منهم بحالات خطرة ووجود أشخاص لايزال مصيرهم مجهول إلى الآن، ومعلومات عن قتلى آخرين في صفوف قوات قسد والأسايش.

وكشف المرصد السوري عن فرار العشرات من عناصر داعش من سجن غويران، في حين ابتعد بعضهم نحو 100 كيلومتر عن الموقع، خلال الساعات الأولى من بدء الهجوم مستغلين الصدمة الأولى للعملية.

ونوه المرصد إلى استمرار حملة التحقيقات الاستخباراتية في هجوم داعش على السجن للتحقيق في الخرق الأمني والهجوم على السجن، وكشف المتعاونين مع التنظيم، فيما لاتزال عمليات البحث عن خلايا داعش مستمرة في الأحياء المحيطة بسجن غويران.

وكانت قوات سوريا الديمقراطية “قسد” فرضت أمس سيطرتها الكاملة على المبنى الأخير في سجن غويران بالحسكة شمالي سوريا، بعد مقتل 5 عناصر واستسلام أمير في داعش مع 20 من مبايعيه.