«أسوشيتيد برس»: صلاح تألق وساهم في تأهل مصر إلى نصف نهائي الأمم الإفريقية

قالت وكالة «أسوشيتيد برس» الأمريكية، الأحد، إن محمد صلاح تألق مجددا وساهم في تأهل مصر إلى نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية المقام في الكاميرون بعد تغلبهم على المنتخب المغربي.

وتحت عنوان «صلاح يتألق مع تأهل مصر إلى نصف نهائي كأس إفريقيا»، قالت «أسوشيتيد برس» إن محمد صلاح سجل هدف التعادل أمام المغرب وخلق هدف الفوز ليقود مصر للفوز على المغرب 2-1 بعد وقت إضافي والوصول إلى نصف نهائي كأس إفريقيا.

وأشارت الوكالة الأمريكية إلى أن مصر تراجعت في بداية اللقاء عبر ركلة جزاء مبكرة للفريق المغربي حصل عليها أشرف حكيمي وسددها سفيان بوفال في دقائق المباراة الأولى.

تعليق أسوشيتيد برس على لقاء مصر و المغرب

وأوضحت «أسوشيتيد برس» أن رد فعل كابتن مصر محمد صلاح كان سريعًا ليسجل كرة مرتدة ليجعل النتيجة 1-1 في الدقيقة 53 من عمر اللقاء، ثم أرسل لاحقا تمريرة عرضية منخفضة تمامًا لمحمود تريزيجيه في الشوط الأول من الوقت الإضافي للمباراة حقق بها هدفا آخر لتحسم النتيجة لصالح الفريق المصري.

ونوهت إلى أن مصر اضطرت للاعتماد على الحارس الثالث محمد صبحي في معظم الوقت الإضافي بعد إصابة محمد أبو جبل، الذي كان الحارس الثاني بدلًا من الحارس الأول محمد الشناوي الذي أصيب هو الآخر في المباريات السابقة، مشيرة إلى أن أبو جبل أصيب في الوقت الأصلي لكنه حاول اللعب إلا أنه لم يستطع إكمال اللقاء واضطر إلى الخروج في الدقيقة السادسة من الوقت الإضافي، تاركًا صبحي البالغ من العمر 22 عامًا ليخوض أول مباراة له مع منتخب مصر في نهاية مباراة تميزت بالضغط الكبير.

لكن لم يتم اختبار صبحي بشكل حقيقي، ليجتمع صلاح وتريزيجيه ويحققا الفوز بعد أربع دقائق من دخول صبحي، حيث واجه صلاح ثلاثة مدافعين قاموا بتغطيته في الجناح الأيمن لكنه هرب منهم وأرسل عرضية بقدمه اليمنى في طريق تريزيجيه الذي نجح في استغلالها وتحقيق الفوز، بحسب «أسوشيتيد برس».

وقالت الوكالة إن صلاح كاد أن يحقق الهدف الثاني له في اللقاء والثالث للمنتخب المصري، عندما سادت لحظات فوضوية اللقاء بعد أن انضم حارس مرمى المغرب ياسين بونو إلى الهجوم في بحث يائس عن هدف التعادل وترك المرمى المغربي بلا حراسة، لكن لم يستطع صلاح دفع الكرة داخل الشباك الفارغة من زاوية ضيقة.

وأوضحت أن هذا الأمر لم يكن مهما كثيرا في اللقاء لحسمه، فقد انتهت المباراة بعد هدف صلاح الضائع وبلغت مصر نصف النهائي ضد الكاميرون صاحبة الأرض، وهو تكرار لنهائي كأس إفريقيا 2017 التي فازت بها الكاميرون على منتخب الفراعنة.

ولم تفز مصر بكأس إفريقيا منذ أن حققت رقمًا قياسيًا في لقبها السابع في 2010، فيما ظهر صلاح لأول مرة مع المنتخب الوطني عام 2011 ولا يزال يبحث عن أول لقب كبير مع بلاده.