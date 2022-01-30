الإثنين 31 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

روسية ومكيفة.. تعرف على مواعيد قطارات القاهرة - الإسكندرية

سكك حديد مصر
سكك حديد مصر

يتساءل عدد كبير من المواطنين عن مواعيد قطارات خط "القاهرة - الإسكندرية"، وتنشر “الدستور” مواعيد تلك القطارات، تسهيلاً على الركاب. 

يشمل بعض من قطارات خط القاهرة - الإسكندرية، عدد ١٣ قطارا منهم قطارات روسية وقطارات مكيفة، حيثي ينطلق قطار رقم 902 مكيف الإسكندرية القاهرة فى تمام الساعة 6.00 صباحًا، وقطار رقم 906 مكيف الإسكندرية ينطلق فى تمام الساعة 7.00 صباحًا. 

وتشمل مواعيد قطارات القاهرة - الاسكندرية ، قطار رقم 904 مكيف الإسكندرية القاهرة وينطلق فى تمام الساعة 8.00 صباحًا، وقطار رقم 900 مكيف الإسكندرية القاهرة وينطلق فى تمام الساعة 8.15 صباحًا، كما تتضمن مواعيد قطارات القاهرة - الإسكندرية أيضا، قطار رقم 912 مكيف الإسكندرية القاهرة وينطلق فى تمام الساعة 11.30 صباحًا، وقطار رقم 914 مكيف الإسكندرية القاهرة وينطلق فى تمام الساعة 13.00 ظهرًا.

كما تتضمن مواعبد قطارات القاهرة - الإسكندرية، قطار رقم 916 مكيف الإسكندرية القاهرة مباشر وينطلق فى تمام الساعة 14.00 ظهرًا، وقطار رقم 922 مكيف الإسكندرية القاهرة وينطلق فى تمام الساعة 15.30 عصرًا. 

ووفقا لجدول تشغيل السكة الحديد، فيتضمن قطارات القاهرة الاسكندرية ايضا، قطار رقم 928 مكيف الإسكندرية القاهرة وينطلق فىتمام الساعة 18.00 مساءً، وقطار رقم 930 مكيف الإسكندرية القاهرة وينطلق فى تمام الساعة 20.10 مساءً، وقطار رقم 920 مكيفالاسكندرية طنطا وينطلق فى تمام الساعة 22.00 مساءً، وقطار رقم 18 الإسكندرية القاهرة (روسي) موعد قيامة الساعة 13.10 ظهرًا، قطار رقم 28 الإسكندرية القاهرة (روسي) موعد قيامة الساعة 20.20 مساءً.

قبل ما تسافر تعرف على مواعيد قطارات القاهرة الإسكندرية الروسيةوالمكيفة مواعيد

رئيس التحرير

وائل لطفي

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