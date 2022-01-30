أحمد فهمي: «السوشيال ميديا» حولتنا إلى نسخ افتراضية

خلال ندوة "سماء الفن والكتابة"..

قال الفنان أحمد فهمي، اليوم الأحد، إن وسائل التواصل الاجتماعي حولت الأفراد إلى نسخ افتراضية.

وأضاف خلال ندوة "سماء الفن والكتابة"، المقامة ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب، أن النجوم أصبحوا يحاولون إرضاء الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي عبر ادعاء ما ليس فيهم أو إظهار المثالية.

وتابع أن الجمهور نفسه أصبح متسرعًا في إصدار الأحكام؛ لسهولة الوسيلة التي يعبر بها عن آرائه، لافتا إلى أن الجميع يتخفى وراء وسائل التواصل الاجتماعي للتعبير عن مواقف وآراء لا تعبر عنهم في الحقيقة.

وأشار إلى أن وسائل التواصل الاجتماعي، كانت يمكن أن تمنع إنتاج فيلم مثل "الأنسة حنفي" لأكثر فنان حاز نجومية في تاريخ السينما وهو إسماعيل يس، مؤكدا أن وجود السوشيال ميديا قديما، كان سينتقص من نجاح ونجومية العديد من نجوم تاريخنا السينمائي.

وبين أن الوسط الفني حاليا أصبح أكثر منافسة وصعوبة؛ بعد منافسة نجوم السوشيال ميديا، الذين يحققون مشاهدات بفيديوهات بسيطة أكثر من أفلام صنعها محترفون في السينما.

ولفت إلى أن الكتابة السينمائية هي أصعب مرحلة في صناعة السينما، موضحا أنها أساس إنتاج الفيلم وكل المراحل المتبقية معتمدة عليها.

وانطلقت الدورة الـ53، من معرض القاهرة الدولي للكتاب يوم 26 يناير الجاري وتستمر حتى 7 فبراير المقبل، بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس.

وتحتفي الدورة الحالية بيحيى حقي وعبد التواب يوسف كشخصيتي المعرض، تحت شعار "هوية مصر.. الثقافة وسؤال المستقبل".