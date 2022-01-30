الأحد 30 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إزالة 27 حالة تعد بنطاق 7 مراكز فى البحيرة

إزالة
إزالة

 أكد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، تكثيف الحملات وسرعة تنفيذ كل قرارات الإزالة الصادرة بكل حسم ضمن الموجة 19 لردع المخالفين وتأكيد هيبة الدولة واسترداد حقها كاملاً مؤكداً التنسيق بين كل الأجهزة للحفاظ على الأراضي أملاك الدولة والممتلكات العامة والخاصة وإزالة أي تعديات عليها للحفاظ على حق الشعب والدولة.

وأسفرت حملات إزالة التعديات التي نفذتها الوحدات المحلية لمراكز (الدلنجات - وادي النطرون - كوم حمادة - إيتاي البارود - رشيد - المحمودية - حوش عيسى) عن إزالة 27 حالة تعد بإجمالي مساحة بلغت 4782 م٢ عبارة عن: إزالة 4 حالات تعد علي أملاك الدولة والأراضي الزراعية بمساحة 1326 م٢ بالدلنجات وإزالة حالة تعد في المهد بمساحة 1000م عبارة عن سياج من الجريد بمنطقة الرست هاوس بوادي النطرون.

كما تم تنفيذ 4 قرارات إزالة بمساحة 800 م أملاك الهيئة العامة للطرق والكباري بكوم حمادة، إزالة حالتي بناء مخالف بمساحة 560 م بقرية صفط الحرية بإيتاي البارود.

وقامت الحملة بتنفيذ عدد 4 قرارات إزالة على حرم الري على مساحة 504 م٢ لقرية ادفينا برشيد، وازالة عدد 10 حالات تعد بمساحة 344 م٢ بالمحمودية عبارة عن مبان بالطوب الأبيض وأسوار، وإزالة حالتي تعد في المهد على الأراضي الزراعية بمساحة 248م٢ بحوش عيسى عبارة عن أسوار بالطوب الأبيض وحفر معدة للبناء.

وأسفرت حملات إزالة التعديات التي نفذتها الوحدات المحلية لمراكز (بدر - الدلنجات - حوش عيسى - دمنهور) عن إزالة 9 حالات تعد بإجمالي مساحة بلغت 8675 م٢ عبارة عن تنفيذ 3 قرارات تعد على حرم الري بمساحة 7530 م٢، وتمت إزالة حالتي تعد على حرم الصرف بمساحة 190 م٢ بنطاق مركز ومدينة بدر.

جمال عبدالفتاح الرئيس حملات إزالة وادى النطرون محافظ البحيرة

رئيس التحرير

وائل لطفي

دعوة لمقاومة التسرع فى إصدار الأحكام

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