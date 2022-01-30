الأحد 30 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«التعليم العالي» يبحث آليات تنفيذ مشروع القمر الصناعي للتنمية بإفريقيا

وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي والبحث العلمي

عقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي اجتماعًا، اليوم الأحد، مع رؤساء ووفود وكالات الفضاء الإفريقية بدول (كينيا، أوغندا، نيجيريا، غانا، السودان)، بحضور الدكتور محمد العراقي نائب الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية؛ لبحث آليات تنفيذ مشروع قمر التنمية الإفريقي، والوقوف على المستجدات الخاصة بخارطة العمل في هذا المشروع.

وخلال الاجتماع، أشار الوزير إلى أنه تم الإعلان عن هذا المشروع خلال مؤتمر طوكيو الدولي السابع للتنمية الإفريقية (تيكاد 7ـ اليابان 28-30 أغسطس 2019)، مؤكدًا أهمية المشروع في دراسة تأثير التغيرات المناخية على دول القارة، وما يمكن أن تقدمة تكنولوجيا الفضاء في هذا المجال، وكذا مراقبة تأثيرات التغيرات المناخية على دول القارة الإفريقية، وما يستتبعه من آثار على ندرة المياه، ومعدل التصحر، وقلة الغذاء، لافتًا إلى أنه تم عقد برنامج تدريبي لفرق العمل الإفريقية بالوكالة في يوليو وأغسطس العام الماضي؛ لتدريب 16 متدربًا من الدول الإفريقية المشاركة في المشروع.
وأكد عبدالغفار ضرورة مشــــاركة مخـــرجات هذا المشــروع في مؤتمر المناخ الدولي (COP 27)، المقرر عقده نوفمبر المقبل، مشيرًا إلى دعم الدولة المصرية له، واستعدادها التام لتوفير جميع التدريبات، والدعم الفني للفرق العلمية من الدول الإفريقية.

وخلال الاجتماع، تم توقيع وثيقة العمل بالمشروع، كما تم الاتفاق على دور الدول الإفريقية المشاركة في المشروع فيما يخص بناء الأنظمة الفضائية المختلفة للقمر الصناعي، بالإضافة إلى تشكيل اللجنة الإدارية والفنية للمشروع.

ومن جانبهم، أكد رؤساء وكالات الفضاء الإفريقية على استعدادهم الكامل للمشاركة في المشروع، وكذلك على أهمية هذا المشروع لما يوفره في بناء قدرات جميع الفرق العلمية المشاركة، فضلًا عن متابعة التأثيرات المناخية على الميادين المختلفة بالقارة الإفريقية.

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