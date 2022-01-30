الأحد 30 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ سوهاج يعقد اجتماعًا لبحث موقف أعمال تطوير وتجميل ميدان الثقافة

محافظة سوهاج
محافظة سوهاج

عقد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم اجتماعًا، لبحث أعمال التطوير والتجميل الجارية بميدان الثقافة، بحضور الدكتور أحمد قاسم عميد كلية الهندسة جامعة سوهاج، والدكتور ممدوح عباس رئيس قسم الهندسة المدنية بالجامعة، ونجاة موسى مدير عام الشئون المالية والإدارية بالديوان العام.

وأكد محافظ سوهاج خلال الاجتماع على أهمية تطوير وتجميل ميدان الثقافة كأحد أكبر الميادين على مستوى المحافظة، وذلك بالتوازي مع توجهات الدولة للحفاظ على الشكل الحضاري اللائق، موجهًا بضرورة تجهيز أماكن انتظار السيارات أسفل كوبري الثقافة، والاهتمام بأحواض الزرع، وأعمال اللاند سكيب والتجميل، والتنسيق مع إدارة مرور سوهاج لعمل مطبات صناعية، وتركيب إشارات مرورية بميدان الثقافة.

ووجه "الفقي" بالالتزام بأعلى معايير الجودة أثناء التنفيذ، ووضع برنامج زمني محدد للانتهاء من  كل الأعمال، والخروج بالميدان كتحفة فنية وجمالية وعلامة مميزة لمحافظة سوهاج.

فيما تفقد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، لجان امتحانات الشهادة الإعدادية بمدرستي "الدكتور النبوي المهندس الإعدادية بنين"، و"الإعدادية الحديثة بنات" بمدينة سوهاج؛ للاطمئنان على انتظام سير الامتحانات وتوفير المناخ المناسب للطلاب، بحضور حمدي مصطفى وكيل مديرية التربية والتعليم، وأيمن تمام مدير إدارة سوهاج التعليمية.

وحرص محافظ سوهاج على الاطمئنان من الطلاب على مستوى الامتحانات، حيث يؤدي اليوم الطلاب الامتحانات في مادتي "الجبر، والتربية الفنية"، كما تفقد إحدى اللجان الخاصة بمدرسة الحديثة بنات، واطمأن على توفير الأجواء المناسبة للطلاب لأداء الامتحانات في سهولة ويسر، موجهًا بالالتزام التام بتطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، وتوفير كل أدوات التطهير والتعقيم بجميع اللجان.

يذكر أن عدد الطلاب الذين يؤدون امتحانات الشهادة الإعدادية هذا العام بلغ 91528 طالبًا وطالبة، موزعين على 472 لجنة بـ11 إدارة تعليمية على مستوى المحافظة، وقد بدأت امتحانات نصف العام أمس السبت 29 يناير الجاري وتنتهي يوم الخميس القادم 3 فبراير.

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