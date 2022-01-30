الأحد 30 يناير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

نيفين جامع: ندعو أصحاب المشروعات غير الرسمية لتوفيق أوضاعهم

نيفين جامع
نيفين جامع

دعت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، أصحاب المشروعات المتوسطة الصغيرة ومتناهية الصغر التي تمارس نشاطها بشكل غير رسمي أن تستفيد من الخدمات والتيسيرات الجديدة التي يقدمها جهاز تنمية المشروعات بالتعاون مع مختلف أجهزة الدولة وأن يتوجه أصحابها لوحدات الخدمة التابعة للجهاز بمختلف المحافظات لتوفيق أوضاعها والاستفادة من المزايا والتيسيرات التمويلية والضريبية التي وردت بالقانون.

وأكدت جامع أن المشروعات الحاصلة على تراخيص توفيق الأوضاع لا تحاسب ضريبيًا عن السنوات السابقة على تاريخ تقديم طلب توفيق الأوضاع في حالة كونها غير مسجلة ضريبيا قبل هذا التاريخ، وأن لصاحب المشروع الحق فى الاختيار بعد استصدار الترخيص بين المحاسبة بالضريبة المبسطة القطعية وفقا للقانون 152 لسنة 2020 أو المحاسبة ضريبيا وفقا لقانون الضريبة على الدخل. 

وأوضحت أنه فور حصول مشروعات الاقتصاد غير الرسمي على الترخيص المؤقت فإن ذلك يتيح لها الاستفادة من معاملة ضريبية بسيطة وفقا للآتى: 
(أ) 1%  من حجم الأعمال لمشروع حجم أعماله السنوي 3 ملايين جنيه ولا يجاوز 10 ملايين جنيه.
(ب) 0.75% من حجم الأعمال لمشروع حجم أعماله السنوي 2 مليون جنيه ويقل عن 3 ملايين جنيه.
(ج) 0.50% من حجم الأعمال لمشروع حجم أعماله السنوي مليون جنيه ويقل عن 2 مليون جنيه.
كما تستفيد أيضًا مشروعات الاقتصاد غير الرسمي متناهية الصغر فور حصولها على الترخيص المؤقت بتحديد فئات الضريبة المستحقة على حجم الأعمال وفقاً للآتي:
(أ) 1000 جنيه سنوياً لمشروعات حجم أعمالها السنوي يقل عن 250.000 جنيه.
(ب) 2500  جنيه سنوياً لمشروعات حجم أعمالها السنوي 250.000 جنيه ويقل عن 
500.000 جنيه.
(ج) 5000 جنيه سنوياً لمشروعات حجم أعمالها السنوي 500.000 جنيه ويقل عن مليون جنيه.

وأشارت جامع إلى أن أصحاب المشروعات العاملة في القطاع غير الرسمي يمكنهم التوجه لأفرع جهاز تنمية بجميع المحافظات للحصول على رخصة مؤقتة تصل مدتها لخمس سنوات لحين توفيق أوضاعهم.

معامل وزير الدولة اقتصاد قطع الرئيس الصناعة مشروعات نفي بعد تمويل تنفيذي مشروع رسمية ورد التجارة

رئيس التحرير

وائل لطفي

دعوة لمقاومة التسرع فى إصدار الأحكام

الأكثر قراءة

محمد صلاح يسجل هدف التعادل لمصر أمام المغرب

«أمطار خفيفة إلى متوسطة».. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة طقس الإثنين

الأرصاد تكشف حالة الطقس المتوقعة خلال الـ72 ساعة المقبلة

رابط نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2022 برقم الجلوس عبر موقع وزارة التربية والتعليم

ضبط فتاة ووالدتها بعد اتهام أسرة «ضحية الصور المفبركة بالشرقية» بالتسبب في انتحارها

بالأسماء.. مصرع 5 فى انفجار أسطوانة غاز بمخبز فى إسنا بالأقصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

فيصل شمس

إلى أين تقودنا الخرافة؟ من كورونا إلى الجائحة القادمة

د.أحمد الخميسى

قضية التجديد فى الأدب

ماجد حبته

حصاد مواجهة الشائعات

حسين دعسة

20 نقطة ساخنة للجوع..!

علي سعدة

مستأجرون.. ولا أعز

د. منى حلمى

30 يناير 1948.. يوم اغتيال «أبى» في نسخته الهندية

مؤمن المحمدي

الخواجة جوزيف

الحسين عبدالرازق

فك الالتباس بين النقل والاقتباس!

صور

ندوة كتابات عبدالتواب يوسف

رابع أيام معرض الكتاب.. الإقبال يتزايد

تكريم السبكي والعدل وعمرو سلامة في افتتاح مهرجان جمعية الفيلم

محطة تل أبيب

المزيد

الجامعة العربية تؤكد دعمها الكامل لحقوق فلسطينيي الداخل

الرئيس الإسرائيلى يستعد لزيارة تركيا.. ما هى فرص التقارب؟

إسرائيل تسجل 45258 إصابة جديدة بفيروس كورونا