نيفين جامع: ندعو أصحاب المشروعات غير الرسمية لتوفيق أوضاعهم

دعت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، أصحاب المشروعات المتوسطة الصغيرة ومتناهية الصغر التي تمارس نشاطها بشكل غير رسمي أن تستفيد من الخدمات والتيسيرات الجديدة التي يقدمها جهاز تنمية المشروعات بالتعاون مع مختلف أجهزة الدولة وأن يتوجه أصحابها لوحدات الخدمة التابعة للجهاز بمختلف المحافظات لتوفيق أوضاعها والاستفادة من المزايا والتيسيرات التمويلية والضريبية التي وردت بالقانون.

وأكدت جامع أن المشروعات الحاصلة على تراخيص توفيق الأوضاع لا تحاسب ضريبيًا عن السنوات السابقة على تاريخ تقديم طلب توفيق الأوضاع في حالة كونها غير مسجلة ضريبيا قبل هذا التاريخ، وأن لصاحب المشروع الحق فى الاختيار بعد استصدار الترخيص بين المحاسبة بالضريبة المبسطة القطعية وفقا للقانون 152 لسنة 2020 أو المحاسبة ضريبيا وفقا لقانون الضريبة على الدخل.

وأوضحت أنه فور حصول مشروعات الاقتصاد غير الرسمي على الترخيص المؤقت فإن ذلك يتيح لها الاستفادة من معاملة ضريبية بسيطة وفقا للآتى:

(أ) 1% من حجم الأعمال لمشروع حجم أعماله السنوي 3 ملايين جنيه ولا يجاوز 10 ملايين جنيه.

(ب) 0.75% من حجم الأعمال لمشروع حجم أعماله السنوي 2 مليون جنيه ويقل عن 3 ملايين جنيه.

(ج) 0.50% من حجم الأعمال لمشروع حجم أعماله السنوي مليون جنيه ويقل عن 2 مليون جنيه.

كما تستفيد أيضًا مشروعات الاقتصاد غير الرسمي متناهية الصغر فور حصولها على الترخيص المؤقت بتحديد فئات الضريبة المستحقة على حجم الأعمال وفقاً للآتي:

(أ) 1000 جنيه سنوياً لمشروعات حجم أعمالها السنوي يقل عن 250.000 جنيه.

(ب) 2500 جنيه سنوياً لمشروعات حجم أعمالها السنوي 250.000 جنيه ويقل عن

500.000 جنيه.

(ج) 5000 جنيه سنوياً لمشروعات حجم أعمالها السنوي 500.000 جنيه ويقل عن مليون جنيه.

وأشارت جامع إلى أن أصحاب المشروعات العاملة في القطاع غير الرسمي يمكنهم التوجه لأفرع جهاز تنمية بجميع المحافظات للحصول على رخصة مؤقتة تصل مدتها لخمس سنوات لحين توفيق أوضاعهم.