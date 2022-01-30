الأحد 30 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

لدعم منتخب مصر.. وفد التنسيقية يصل العاصمة الكاميرونية

وفد تنسيقية شباب
وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

وصل وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين إلى مطار العاصمة الكاميرونية ياوندي لمؤازرة المنتخب المصري أمام منتخب المغرب في الدور ربع النهائي لبطولة الأمم الإفريقية ٢٠٢٢.

ويشارك في وفد التنسيقية كل من: النواب طارق الخولي ونادر مصطفى ومحمد إسماعيل وأحمد فتحي وعماد خليل ومحمد تيسير مطر، ومن أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أحمد البشبيشي ومؤمن سيد وكريم الكناني ومحمد مهنا وأحمد نجيب وقياتي عاشور ويوسف عماد وحازم ضيف ومينا سنبل وأحمد محمود ومحمد عادل.

ويشارك وفد التنسيقية للمرة الثالثة على التوالي في دعم المنتخب الوطني خلال هذه البطولة، وتتمنى تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين التوفيق لمنتخبنا الوطني وإدخال البهجة على قلوب المصريين بالعودة بالبطولة الإفريقية الثامنة.

تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تستضيف وفدًا من الكونجرس الأمريكي خلال زيارته مصر

وكان قد استضافت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مساء اليوم، وفدًا من مساعدي أعضاء الكونجرس الأمريكي، وذلك بمقر التنسيقية بجاردن سيتي، حيث رحب أعضاء التنسيقية بالضيوف، مؤكدين سعادتهم البالغة باختيارهم التنسيقية ضمن زيارتهم، للتعريف بتجربة أعضائها فى الحياة العامة.

وفي بداية اللقاء تم التعريف بالتنسيقية ودورها فى الحياة السياسية، كما تم استعراض محتوي كامل عن نشأتها و أبرز أعضائها فى البرلمان والحكومة وكذلك الإسهامات التى قدمتها فى الحياة العامة المصرية.

وتساءل الوفد الأمريكي عن كيفية تشكيل التنسيقية وهل هي جهد خاص بالشباب أم هي مبادرة حكومية؟، حيث أكد الأعضاء أن التنسيقية جاءت كفكرة من الشباب قبل عدة أعوام، وحيث تلاقت رؤى العديد منهم ما بين مؤيد ومعارض، وعلى الرغم من اختلاف الأيديولوجيات بينهم وقتها، إلا أن الحديث المستمر وعقد عدة لقاءات كان كفيلا للوصول لصيغة وشكل التنسيقية فى وضعها الحالى، مشيرين إلى أن التنسيقية تتطور بشكلٍ دائم ومستمر.

وتحدث أعضاء التنسيقية حول عدد من الملفات التى يعمل عليها أعضاؤها، وذلك في ظل التنوع الكبير فى الأفكار والرؤى والتى ينتج عنها تصور كامل يكون ملزمًا فى النهاية لكافة الأعضاء، كما تحدث الأعضاء عن مدى ما قدمته الدولة المصرية فى السبع سنوات الأخيرة فى ملف الحريات الدينية وملف حقوق الإنسان، مستشهدين بإطلاق الدولة للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وكذلك عدد من القوانين الهامة فى ملف الحريات الدينية، فيما أعرب أعضاء التنسيقية عن استغرابهم حول دور الكونجرس الأمريكي فى صرف المساعدات الأمريكية لمصر، رغم مستوى العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، وكذلك ثقل مصر فى المنطقة وما تقوم عليه كثير من العلاقات المشتركة مع الجانب الأمريكي.

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