«بنك ناصر» ينهى استعداداته لصرف معاشات فبراير.. الثلاثاء

أنهى بنك ناصر الاجتماعي، برئاسة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، استعداداته لصرف معاشات شهر فبراير، بعد غد الثلاثاء.

وأكد البنك عبر موقعه الإلكتروني، أنه تم اتخاذ كل تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأشار بنك ناصر، إلى أنه تم تفعيل خدمة "فوري" لصرف المرتبات والمعاشات المحولة على البنك وهو ما يلعب دورا مهما فى تخفيف التزاحم داخل فروع البنك وعلى ماكينات الصراف الآلي بقدر الإمكان، ما يتسق مع الجهود التي تبذلها الدولة لتخفيف التجمعات والمساعدة في التيسير على العملاء، وحالات التكدس والتزاحم، خاصة كبار السن في صرف مستحقاتهم دون عناء أو الوقوف في الطوابير.

وتم تقسيم المعاشات إلى عدة شرائح لمن يتقاضى من البريد، حيث ستبدأ الشريحة الأولى، والتى تحصل على أقل من 1000 جنيه، يوم الثلاثاء المقبل، ثم من يتقاضى أقل من 2000 جنيه، ويليه من يتقاضى أقل من 3000 آلاف جنيه.

وقال محمد عشماوي، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك ناصر الاجتماعي، إن البنك وضع خطة استراتيجية تتماشى مع خطة البنك المركزي تعمل على تعزيز الشمول المالي برئاسة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى.

وأوضح أن البنك يستهدف زيادة عدد الفروع والتوسع جغرافيا، علاوة على الاستمرار في الاستثمار في الخدمات المصرفية التي يقدمها لخدمة مختلف الشرائح في المجتمع إلى جانب تميزه في الخدمات والمبادرات المجتمعية، والتي تميزه عن غيره من البنوك.

وأشار محمد عشماوي، فى تصريحات صحفية، إلى أنه تم تعزيز عمليات المدفوعات الحكومية والصرف النقدي للعملاء، من خلال إصدار ما يقرب من 105 آلاف كارت لاستخدامها من خلال فروع البنك، والتي بلغ عددها إلى 106 أفرع، موضحا أنه من المستهدف زيادة أعداد الفروع إلى 200 فرع بنهاية العام المقبل.