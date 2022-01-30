دفن جثة طفلة والاستعلام عن الحالة الصحية لأشقائها الـ4 لتسممهم بأطفيح

صرحت النيابة العامة في جنوب الجيزة، بدفن جثة طفلة لقيت مصرعها نتيجة تناولها وجبة طعام فاسدة، واستعلمت عن الحالة الصحية لـ4 أطفال من أشقائها أصيبوا بحالة تسمم عقب تناولهم الوجبة، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة؛ للوقوف على ظروفها وملابساتها.

تلقى مركز شرطة أطفيح بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد بإصابة 4 أطفال أشقاء بحالة تسمم، ونقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج، إلا أن طفلة من المصابين تبلغ من العمر 3 سنوات فارقت الحياة.

بسؤال والدة الأطفال ذكرت أنها اشترت وجبة فسيخ من بائع بإحدى الأسواق، وعقب تناول الأطفال للفسيخ أصيبوا بحالة من الإعياء، وتم نقلهم إلى المستشفى في محاولة لإسعافهم، إلا أن ابنتها الصغيرة فارقت الحياة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجار تكثيف التحريات لكشف ملابسات الواقعة، والتحفظ على عينة من الفسيخ لتحليله، وبيان كونه فاسدا من عدمه، والبحث عن البائع لاتخاذ الإجراءات اللازمة تجاهه.