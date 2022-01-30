الأحد 30 يناير 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إصابة 9 في حادث تصادم أتوبيس بسيارة بطريق الإسكندرية مطروح

اسعاف
اسعاف

أصيب اليوم الأحد ٩ أشخاص، في  حادث تصادم أتوبيس تابع لغرب الدلتا بسيارة نقل ثقيل بطريق الاسكندرية مطروح الساحلي، وتم على الفور الدفع بسيارات الإسعاف ونقلهم الي مستشفي العلمين النموذجي. 

وحصل “الدستور “ على أسماء المصابين وهم ”محمد سعيد جويلي ٢٢ سنة من المنوفية، رمضان رمضان عبدالعزيز  ٢٦ سنة من المنوفية، محمد سعد سالم ٥٤ سنة من البحيرة، عبدالرحمن صبحي محمد ٢٣ سنة  من الإسكندرية، أحمد محمود صديق 28 سنة الاسكندرية، حاتم طه عبد ربه  ٢٣ سنة من  البحيرة ”. 

كما أصيب في نفس الحادث علي عبدالرحمن علي ٢٢ سنة من طنطا، شريف أشرف السعيد ٢٢ سنة من  البحيرة، محمد رجب شعبان 22 سنة من الإسكندرية"، وجميعهم مصابون بكسور وكدمات وسحجات متفرقة في الجسم.

وقام الطاقم الطبي في مستشفي العلمين النموذجي بإجراء الفحوصات الطبية اللازمه للمصابين وحالتهم العامة مستقره حيث تم تحرير المحضر اللازم للعرض علي الجهات المختصة. 

سيارات الإسعاف حادث تصادم سيارة نقل ثقيل مستشفى العلمين النموذجي طريق الإسكندرية مطروح

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وائل لطفي

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