الأحد 30 يناير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

اقتراح برغبة لمناقشة واقعة إهدار المال العام بقرية شرمساح بدمياط

النائب وليد التمامى
النائب وليد التمامى

تقدم النائب المهندس وليد صلاح التمامي عضو مجلس الشيوخ عن محافظة دمياط، باقتراح برغبه الي المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ لمعرفة المتسبب في إهدار المال العام وعدم تلبية احتياجات المواطنين من المياه بقرية شرمساح مركز الزرقا محافظة دمياط

وقال التمامي إن عدم تشغيل عدايه المياه الخاصة بقرية شرمساح مركز الزرقا دمياط حيث ان شركة مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط قامت بتوريد وتركيب عداية مياه جديدة لقرية شرمساح باعتبار العدايه القديمة الموجودة متهالكة وتتسبب في ضياع المياه بالترعة وذلك بعد التنسيق مع شركة مياه الشرب بالدقهلية لكون قرية شرمساح تابعه لمحافظة دمياط.

وتقع علي حدود المحافظتين ويتم ضخ المياه لها من محطة مياه بساط كريم الدين التابعة لمحافظة الدقهلية ولكن الغريب في الامر أنه تم تركيب هذه العداية منذ عام تقريبا بتكلفه قدرها 500 الف جنيها ولم يتم تشغيلها حتي الآن، بسبب تعنت رئيس شركة مياه الشرب بالدقهلية.

عضو مجلس الشيوخ محافظة دمياط المستشار عبد الوهاب عبد الرازق إهدار المال العام مياه الشرب بالدقهلية

رئيس التحرير

وائل لطفي

دعوة لمقاومة التسرع فى إصدار الأحكام

الأكثر قراءة

محمد صلاح يسجل هدف التعادل لمصر أمام المغرب

«أمطار خفيفة إلى متوسطة».. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة طقس الإثنين

الأرصاد تكشف حالة الطقس المتوقعة خلال الـ72 ساعة المقبلة

رابط نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2022 برقم الجلوس عبر موقع وزارة التربية والتعليم

ضبط فتاة ووالدتها بعد اتهام أسرة «ضحية الصور المفبركة بالشرقية» بالتسبب في انتحارها

بالأسماء.. مصرع 5 فى انفجار أسطوانة غاز بمخبز فى إسنا بالأقصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

فيصل شمس

إلى أين تقودنا الخرافة؟ من كورونا إلى الجائحة القادمة

د.أحمد الخميسى

قضية التجديد فى الأدب

ماجد حبته

حصاد مواجهة الشائعات

حسين دعسة

20 نقطة ساخنة للجوع..!

علي سعدة

مستأجرون.. ولا أعز

د. منى حلمى

30 يناير 1948.. يوم اغتيال «أبى» في نسخته الهندية

مؤمن المحمدي

الخواجة جوزيف

الحسين عبدالرازق

فك الالتباس بين النقل والاقتباس!

صور

ندوة كتابات عبدالتواب يوسف

رابع أيام معرض الكتاب.. الإقبال يتزايد

تكريم السبكي والعدل وعمرو سلامة في افتتاح مهرجان جمعية الفيلم

محطة تل أبيب

المزيد

الجامعة العربية تؤكد دعمها الكامل لحقوق فلسطينيي الداخل

الرئيس الإسرائيلى يستعد لزيارة تركيا.. ما هى فرص التقارب؟

إسرائيل تسجل 45258 إصابة جديدة بفيروس كورونا