اقتراح برغبة لمناقشة واقعة إهدار المال العام بقرية شرمساح بدمياط

تقدم النائب المهندس وليد صلاح التمامي عضو مجلس الشيوخ عن محافظة دمياط، باقتراح برغبه الي المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ لمعرفة المتسبب في إهدار المال العام وعدم تلبية احتياجات المواطنين من المياه بقرية شرمساح مركز الزرقا محافظة دمياط

وقال التمامي إن عدم تشغيل عدايه المياه الخاصة بقرية شرمساح مركز الزرقا دمياط حيث ان شركة مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط قامت بتوريد وتركيب عداية مياه جديدة لقرية شرمساح باعتبار العدايه القديمة الموجودة متهالكة وتتسبب في ضياع المياه بالترعة وذلك بعد التنسيق مع شركة مياه الشرب بالدقهلية لكون قرية شرمساح تابعه لمحافظة دمياط.

وتقع علي حدود المحافظتين ويتم ضخ المياه لها من محطة مياه بساط كريم الدين التابعة لمحافظة الدقهلية ولكن الغريب في الامر أنه تم تركيب هذه العداية منذ عام تقريبا بتكلفه قدرها 500 الف جنيها ولم يتم تشغيلها حتي الآن، بسبب تعنت رئيس شركة مياه الشرب بالدقهلية.