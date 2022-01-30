تفاصيل انتخابات «المهن الزراعية» بمطروح (صور)

انطلقت اليوم الأحد، الانتخابات الفرعية لنقابة المهن الزراعية بمحافظة مطروح، برئاسة المستشار أحمد أبو سمرة، مستشار بهيئة قضايا الدولة ورئيس اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة المهن الزراعية بمطروح والتي تستمر حتى الساعة الخامسة مساء.

ورصدت "الدستور" سير الانتخابات التي أقيمت في مقر نقابة المهن الزراعية بمحافظة مطروح وسط إجراءات احترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وقال المستشار أحمد أبو سمرة، المستشار بهيئة قضايا الدولة ورئيس اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة المهن الزراعية بمطروح، خلال حديثة لـ"الدستور، إن عدد أعضاء الجمعية العمومية بنقابة المهن الزراعية المقيدين في الكشوفات ٤٣٤ مهندس بالإضافة إلى ٧١ مهندس بالمعاش.

وأوضح رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة المهن الزراعية بمطروح، أن المرشحين على المراكز الإدارية لمحافظة مطروح فازوا بالتزكية، مشيرا إلى أن ترشح 4 مهندسين على مقعد النقيب و4 مرشحين لمقاعد أقل من 15 عام، و4 مرشحين لمقاعد أكثر من 15 عام.

وأضاف رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة المهن الزراعية بمطروح، أن الانتخابات تجري اليوم لاختيار مرشح ضمن 7 على مقعد النقيب للنقابة العامة بالإضافة إلى اختيار مرشح مستوى وكيل المؤهلات العليا ضمن 5 مرشحين ومرشح على مستوى وكيل المؤهلات المتوسطة ضمن 4 مرشحين واختيار 3 مرشحين على المقاعد على مستوى الجمهورية ضمن 17 مرشح.

وأشار رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة المهن الزراعية بمطروح إلى أن الانتخابات تتضمن أيضا المرشحين للمستوى الإقليمي لمحافظات الإسكندرية ومطروح لاختيار مرشح واحد أقل من 15 عام ومرشح أكثر من 15 عام، مؤكدا أنه سيتم إعلان النتيجة عقب الفرز بالنسبة لمقعد النقيب بفرع النقابة، ومستوى عضو العاصمة أكثر وأقل من ١٥ عام، أما باقي المستويات فيتم إعلان نتيجتها من قبل اللجنة العليا بالقاهرة.