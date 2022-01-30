الأحد 30 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

زاهى حواس يدعو لإطلاق قناة متخصصة فى الآثار المصرية للعالم أجمع

زاهي حواس
زاهي حواس

دعا الدكتور زاهي حواس، اليوم الأحد، إلى إطلاق قناة إعلامية على المعايير العالمية تقدم مواد خاصة بالآثار وتاريخ الحضارة المصرية على امتداد المراحل الزمنية.

جاء ذلك خلال فعالية نظمتها دار نهضة مصر بقاعة المكتبة الأدبية ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب لإطلاق كتاب الدكتور زاهي حواس الجديد "الحارس".

وأعلن حواس، خلال اللقاء، عن اقتراب طرح مشروع موسوعة الأهرامات الذي يضم 10 أجزاء باللغة العربية، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من 6 أجزاء إلى الآن من الموسوعة ويجرى العمل على إتمام الأربعة أجزاء المتبقية خلال العام الجاري.

ويضم كتاب "الحارس" 16 فصلًا تسرد السيرة الذاتية لحواس من مرحلة الطفولة ونشأته في قرية العبيدية، وحتى آخر تكريم حصل عليه من إمبراطور اليابان، والدكتوراه الفخرية من جامعة روسيا التي حصل عليها قبل طباعة الكتاب بأيام.

ويلقي الكتاب الضوء على الحادثة التي غيرت حياة "زاهي حواس"، حيث لم يكن يرغب بالالتحاق بكلية الآثار، إلا أن اكتشافه لتمثال أفروديت في كوم أبولو جعله شغوفًا بعلم الآثار واكتشاف المزيد.

ويتناول الكتاب عددًا من القضايا التي خاضها حواس عبر سنوات طويلة مع جهات مصرية وعالمية، مستعرضًا الصعاب التي يتعرض لها من يعمل بالآثار، كما يتحدث باستفاضة عن عدد ضخم من رؤساء الجمهوريات والملوك ورجال السياسة ونجوم الفن العالميين.

معرض الكتاب زاهى حواس

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