الأحد 30 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

النيابة تستمع لأقوال المتهم بقتل شقيقته فى قنا: «خلافات عائلية»

ضبط متهم
ضبط متهم

تباشر النيابة العامة في قنا، اليوم الأحد، سماع أقوال المتهم بقتل شقيقته بعدة طعنات داخل منزلها في مركز أبو تشت.

وفي قتٍ سابق، تلقى اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد بالعثور على جثة "ناجحة. ص" البالغ من العمر 36 عامًا، مقيمة بقرية الخماخمة التابعة لقرية الشقيفي في أبوتشت، وبها طعنات متفرقة بالجسم.

وعلى الفور، انتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة وكشفت التحريات الأولية أن المتهم في الواقعة شقيقها "عصران. ص"، حيث نشبت بينهما خلافات عائلية، وتم ضبطه وتحرر محضر بالواقعة وأُخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.

قنا طعنات قتل شقيقته أقوال المتهم سماع النيابة العامة في قنا خلافات عائلية

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