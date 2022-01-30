الأحد 30 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزير التعليم: إتاحة دروس بالمناهج حول الاستثمار في البورصة

جانب من الافتتاح
جانب من الافتتاح

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه سيتم إتاحة دروس بالمناهج حول الاستثمار بالبورصة، بجانب تحويل قصص تعليم الأطفال الاستثمار في البورصة إلى فيديوهات عبر "قناة مدرستنا"، بجانب توفير تلك المناهج بطريقة “برايل”.

 ولفت وزير التعليم: إلى أن “القصص من أكثر الطرق التعليمية جذبا، وسنبني على جهود البورصة لتوسيع انتشارها”.

جاء ذلك خلال افتتاح 4 وزراء وعدد من الفنانين جلسة تداول البورصة المصرية، اليوم الأحد، وذلك بمناسبة إطلاق البورصة المصرية أول سلسلة قصصية للأطفال، "المستثمرون الخمسة مجموعة قصصية للأطفال، وإطلاق أول كتاب لتعليم الاستثمار في البورصة بطريقة "برايل"، "هيا نتعلم بورصة"، وذلك لرفع مستويات وعي ومعرفة الأجيال الجديدة بأساسيات الادخار والاستثمار من خلال سوق المال، بما يدعم جهود الحكومة المصرية في زيادة معدلات الإندماج الاقتصادي والمالي ويعزز من مستويات الشمول المالي.

وتابع:"ما نشهده اليوم خطوة متميزة غير مسبوقة بتدشين مجموعة قصصية لتعريف وتوعية الأطفال وكذلك إطلاق كتاب تعريفي بطريق "برايل" لرفع مستويات أصحاب الهمم"، موضحًا أن “فرق عمل داخل الوزارة ستعمل على مراجعة وضبط صياغة ولغة السلسلة التعليمية تمهيدا لإضافتها لمناهج الأعوام الدراسية الصف الخامس والسادس الابتدائي لرفع مستويات توعية طلابنا، وسيتم العمل على تحويل هذه القصص لتكون قصص مصورة على التليفزيون وبثه على النايل سات”.

وأثنى الوزير على جهود ادارة البورصة لرفع مستويات وعي ومعرفة المجتمع بأساسيات الاستثمار والادخار بسوق الأوراق المالية، لافتًا إلى البناء على هذا المجهود لتطويره وتعزيز نشره.

طارق شوقي وزير التربية والتعليم الاستثمار والبورصة قناة مدرستنا البورصة المصرية أول سلسلة قصصية للأطفال

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وائل لطفي

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