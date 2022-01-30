«الخالة» تتخلص من رضيع طفل شقيقتها «السفاح» في 15 مايو.. وتبلغ الشرطة

أمرت نيابة مايو والتبين الجزئية، اليوم الأحد، تشريح جثة طفل رضيع حديث الولادة، ألقته خالته في الطريق العام للتخلص منه في منطقة مايو، وإعداد تقرير حول سبب الوفاة، والتصريح بالدفن عقب ذلك، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

ورد بلاغ للمقدم أحمد ماضي، رئيس مباحث قسم شرطة 15 مايو، من سيدة تدعى "إيمان البدري"، مفاده عثورها على جثة طفل رضيع أثناء سيرها بالشارع.

بالانتقال لمحل البلاغ والفحص عثر على جثة طفل يبلغ من العمر يوم، متوفي وملقى بجانب الطريق، بعمل التحريات وفحص كاميرات المراقبة بمحيط موقع الحادث تبين أن المبلغة هي مَن ألقت الطفل وأبلغت المباحث لإبعاد الشبهة عنها.

تحفظت قوات الأمن عليها وبمواجهتها بما أسفرت عنه التحريات والفحص أقرت أن الطفل نجل شقيقتها وتدعى "غنية البدري"، وهربت من زوجها منذ عام وتعرفت على شاب يدعى "بسام قرني جمعة"، وحملت منه سفاحاً في الطفل وبسبب تعاطيها أقراص منع حمل ولد الطفل متوفياً، وعقب ولادته اختمرت في ذهنها فكرة أخذ الطفل من شقيقتها وإلقائه في الشارع.

عقب تقنين الإجراءات تمكن ضباط المباحث من ضبط والدة الطفل وعشيقها والد الضحية، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.