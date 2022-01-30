الأحد 30 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الجيش العراقي يحصل على المرتبة 34 بين جيوش العالم

الجيش العراقي
الجيش العراقي

نقلت قناة السومرية نيوز العراقية، عن وزارة الدفاع، بيانها حول حصول الجيش العراقي على المرتبة الرابعة والثلاثين بين جيوش العالم.

وذكرت الوزارة في بيان، أنه بناءً على التقرير الذي نشره موقع (Global Firepower) الأمريكي، المتخصص بتصنيف الجيوش في العالم حسب القوة، حصل الجيش العراقي على المرتبة الرابعة والثلاثين لعام 2022 من بين أقوى الجيوش العالمية، إذ تقدم بمعدل 23 مرتبة بعدما كان يحتل المرتبة السابعة والخمسين في تصنيف عام 2021، وتقدم الجيش العراقي على الجيوش الدول العربية (الإمارات والكويت وقطر وعمان والبحرين)”.

ويأتي هذا التصنيف بناءً على خمسين عاملاً لتحديد هذا التصنيف، والتي تتضمن القوة العسكرية والمالية واللوجستية وغيرها لتحديد التحسن أو التراجع أو الاستقرار في هذه الجيوش السنوية.

وفي سياق متصل، نجح الجيش العراقي، في الثأر من تسعة «إرهابيين» ضالعين في هجوم شنه تنظيم «داعش» الإرهابي، أودى بحياة 11 جندياً في محافظة ديالى قبل أسبوع، وفق ما أعلنت قوات الأمن.

وقالت خلية الإعلام الأمني في بيان السبت، إنه في إطار «تعهدها أخذ الثأر»، «تمكن جهاز الأمن وبجهود مستمرة من تحديد الموقع الدقيق لمكان المجموعة الإرهابية في حاوي العظيم ضمن قاطع عمليات ديالى التي قامت بهذا العمل الإجرامي».

وأضافت: «تم القصاص منهم بتوجيه ثلاث ضربات دقيقة بواسطة طائرات اف-16 العراقية، وأسفرت حتى الآن عن قتل تسعة عناصر إرهابية، وما زال الواجب مستمرا لدك رؤوس العناصر الإرهابية».

وجاءت العملية الأمنية للثأر من هجوم ليلي في 21 يناير الجاري، والذي تبناه التنظيم المتطرف عبر قنواته على تطبيق «تلغرام»، على قاعدة للجيش العراقي في منطقة حاوي العظيم شرق البلاد.

وأعلن العراق أواخر العام 2017 انتصاره على تنظيم «داعش» الإرهابي، بعد طرد ا المسلحين من المدن الرئيسية التي سيطروا عليها في 2014، فيما قتل زعيمه في العام 2019. وتراجعت مذاك الوقت هجمات التنظيم في المدن بشكل كبير، لكن القوات العراقية ما زالت تلاحق خلايا نائمة في مناطق جبلية وفي البادية.

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