الأحد 30 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

خناقة «ضرب نار» بين تجار مخدرات تنتهى بقتيل.. نص تحقيقات النيابة

حبس
حبس

كشفت تحقيقات النيابة العامة بشمال الجيزة، اليوم الأحد، عن تفاصيل مقتل شاب على يد 3 عاطلين، في منطقة أوسيم.

وتبين أن مشاجرة نشبت بين المتهمين والمجني عليه، بسبب خلاف على قيمة صفقة مواد مخدرة، استخدموا خلاله أسلحة نارية. 

وتابعت التحقيقات أن المتهمين تبادلوا إطلاق النار مع المجنى عليه، مما أسفر عن إصابته التى أودت بحياته، وأصدرت النيابة قرارًا بتشريح جثته وطلبت تقرير الصفة التشريحية الخاص به.

وأمرت جهات التحقيق بشمال الجيزة بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات التى تجريها، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها.

تلقى مركز شرطة أوسيم بلاغا يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص ملقاة بجانب طريق مصابا بطلق ناري، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم التوصل لهوية المجني عليه.

وتبين من خلال التحريات التي أشرف عليها الرائد أحمد فرحات رئيس مباحث أوسيم، والرائد وليد كمال أنه توجه لشراء مواد مخدرة، وخلال تبادل 3 أشخاص إطلاق أعيرة نارية خلال مشاجرة بينهم، أصيب القتيل بطلق ناري. 

تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

أسلحة نارية صفقة خلاف مواد مخدرة منطقة أوسيم شمال الجيزة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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