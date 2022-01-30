حازت على لقب أشهر أم في السينما المصرية.. ذكرى وفاة الفنانة فردوس محمد

يصادف اليوم ذكرى وفاة أشهر ممثلة قامت بتأدية دور الأم في السينما المصرية، الفنانة فردوس محمد، التى تركت علامة كبيرة من خلال أدوارها التى تميزت بحنان كبير وأظهرت فيها عاطفتها.

حياتها:

ولدت فردوس محمد في 13 يوليو عام 1906 في حي المغربلين بالقاهرة، توفيت والدتها ووالدها في حادث وهي في عمر ال 3 سنوات، فقام الشيخ على يوسف بأخذها وتربيتها، وهو أحد مؤسسي جريدة المؤيد، وساعد باقي أقاربها في تربيتها ودخلت المدرسة الإنجليزية الداهلية في شارع دار السعادة في الزيتون.

زواجها:

تزوجت فردوس محمد وهي عمرها 14 عام من أحد أقاربها، ولكن الزواج لم يكتمل ووقع الطلاق بعد 5 سنوات بسبب معاملة زوجها السيئة، كانت تتعرض لشيء صعب أو محزن تقول: “شبة الأيام السودة اللي قضيتها مع جوزي الأولاني”.

تزوجت مرة أخرى من الممثل محمد إدريس ولكن قصة زواجهما كانت صدفة فقد كانت فردةس محمد من ضمن أعضاء فرقة فوزي منيب الفكاهية، وكان هناك عدة حفلات يجب أن تقدمها الفرقة في فلسطين، ولكن في هذا الوقت كانت القواعد في مصر لا تسمح بسفر أي فنانة غير متزوجة، وحدثت أزمة في الفرقة وقتها لأن فردوس محمد كانت تلعب دور البطولة في المسرحية.

قام رئيس الفرقة “فوزي منيب” بطلب ان تتزوج فردوس محمد زواج صوري من شخص من الفرقة، وتم اختيار الفنان محمد إدريس وسافرت الفرقة لتعرض عروضها في فلسطين، وبعد الانتهاء من عروضهم، طلب محمد إدريس من فردوس محمد الزواج وأخبرها بأنه يحبها فوافقت، وأصبح الزواج حقيقي، وقامت الفرقة بعمل حفل زفاف لهما في الفندق الذي كانا يقيمان فيه.

استمر زواجهما حتى وفاة زوجها لمدة ٢٠ عام، واسفر ذلك الزواج عن ابنة ولكنها اخفتها طوال حياتها وقالت انها تبنتها خوفا عليها من اقارب والدها حتى اعلنت الحقيقة يوم زفافها.

وفاتها:

أصيبت الفنانة فردوس محمد في أخر أشهر في حياتها بمرض سرطان الكبد، وللأسف انتشر المرض بسرعة كبيرة في جسدها، وبسبب صداقتها وقربها من الفنانة فاتن حمامة وكوكب الشرق أم كلثوم قاموا بالتحدث إلى الرئيس جمال عبد الناصر، وسفرها إلى خارج مصر على نفقة الدولة لكي تتلقى العلاج، وتوفيت في مدينة ستوكهولم في 30 يناير عام 1961، عن عمر ناهز 54 عام، بعدما قدمت أشهر دور للأم في السينما المصرية والعربية وغمرت جميع من حولها بحب كبير.

أقام لها الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، جنازة كبيرة حضرها جميع الفنانين من الوسط الفني المصري والعربي من جميع الدول.