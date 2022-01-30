الأحد 30 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

«رفع وعي النشء».. أطفال يتحدثون عن «الاستثمار في البورصة»

البورصة
البورصة

عرضت البورصة، فيديو لمجموعة من الأطفال ممن تعلموا كيفية الاستثمار بسوق المال، من خلال مجموعة قصصية لتعريف الأطفال بثقافة الاستثمار بسوق المال، بعنون"المستثمرون الخمسة".

و"المستثمرون الخمسة"، هي أول مجموعة قصصية لرفع مستويات الوعي والمعرفة بأساسيات الإدخار والاستثمار بسوق المال.

وقال الطفل محمد ممدوح، إنه تعلم من حلقات مجموعة قصص المستثمرون الخمسة، الاستثمار في البورصة، وأهمية هذا الاستثمار في سوق المال، وسيعمل مع الأطفال الذين تعلموا من هذه حلقات القصص على استثمار مصروفهم في البورصة، للاستفادة من التنمية الاقتصادية، وتعريف النشء كيفية الاستثمار بسوق المال، لبناء جيل واعي بأهمية الإدخار.

وأعربت الطفلة فريد مصطفى، 13 عاما، عن سعادتها بالمشاركة في تقديم حلقات المستثمرون الخمسة، مضيفة:"أتمنى المشاركة في الاستثمار بالبورصة، تطبيقًا لحلقات القصص".

وتتكامل هذه الخطوة مع جهود إدارة البورصة المستمرة لرفع مستويات وعي ومعرفة المجتمع المصري، وخاصة فئة الشباب منهم، بأساسيات الاستثمار والادخار من خلال سوق الأوراق المالية، وذلك بالتوازي مع جهود تعريف الكيانات الاقتصادية العاملة بمختلف القطاعات الإنتاجية بإجراءات رحلة القيد والطرح والتداول بسوق الأوراق المالية، وذلك للوصول إلى التمويل اللازم للتوسع والنمو ومن ثم التشغيل وزيادة الإنتاجية، ذات مستهدفات خطط الحكومة المصرية التنموية.

وطورت إدارة البورصة قسمًا مختصًا بالثقافة المالية يعمل على متابعة تنفيذ اتفاقيات التعاون مع المؤسسات التعليمية المختلفة وضمان تنفيذها وتقيمها للتأكد من تحقيقها المستهدفات المحددة؛ حيث تم تصميم العديد من البرامج التدريبية مع مختلف الجامعات تتضمن محاضرات نظرية وكذلك التطبيق من خلال برنامج محاكاة للتداول والاستثمار من خلال سوق الأوراق المالية المقيدة، يستطيع من خلالها الطلاب تطبيق المعلومات النظرية التي تم تدريسها خلال المحاضرات.

وتُقدم البورصة محاضرات للطلبة عن مبادئ البورصة، وإعداد وتوزيع كتيبات تعليمية من قبل البورصة، وتنظيم سلسلة من الندوات للطلاب لنشر الوعي بمزايا القيد بالبورصة، مع تشكيل لجنة من الجامعة والبورصة المصرية لوضع الآليات والضوابط والإجراءات التنفيذية اللازمة لتحقيق أهداف البروتوكول.

أداء البورصة المصرية المستثمرون الخمسة مجموعة قصصية الاستثمار فى البورصة للاطفال البورصة المصرية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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