مصرع وإصابة 5 في حادث تصادم بالطريق الصحراوي بالبحيرة

لقي شخصان مصرعهما في الحال، بينما أصيب 3 آخرين بكسور وجروح متفرقة في أنحاء الجسم، اليوم الأحد، جراء وقوع حادث تصادم بين سيارتين بطريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي، عند الكيلو 100 اتجاه الطريق الدولي بمحافظة البحيرة.

وتم نقل الجثتين لمستشفى النوبارية تحت تصرف النيابة العامة، والمصابين لمستشفى وادي النطرون لتلقي العلاج اللازم.

تلقى اللواء أحمد عرفات، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث بالطريق بالصحراوي عند الكيلو 100 اتجاه الطريق الدولي، وعلى الفور انتقل ضباط المباحث لمكان الحادث وبالفحص تبين وقوع حادث تصادم بين سيارة نقل وتمناية، مما نتج عنه مصرع شخصين وإصابة ثلاثة أشخاص آخرين بكدمات وسحجات متفرقة في أنحاء الجسم.

وأسفر الحادث عن وفاة كل من: كارم عبد اللطيف محمد، 37 عاما، نصر الله عيسى كيلاني، 47 عاما، بينما أصيب كل من:- راضي محمد عبد الحميد، 36 عاما، فارس صبحى عجلان 17 عاما، روما السيد محمد، 30 عاما.

تم نقل الجثتين لثلاجة حفظ الموتى بمستشفى النوبارية المركزي تحت تصرف النيابة العامة، والمصابين لمستشفى وادي النطرون لتلقي العلاج اللازم، وجار عمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيقات.