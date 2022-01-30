الأحد 30 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

تفاصيل وصول مصدر أمني رفيع المستوي إلى «كركوك» العراقية

العراق
العراق

أعلنت وسائل إعلام عراقية، اليوم الأحد، تفاصيل وصول وفد أمني رفيع المستوي إلى محافظة كركوك العراقية.

وأفادت شبكة “إن آر تي في” العراقية، وصول وفد أمني برئاسة نائب قائد العمليات المشتركة الفريق الأول الركن عبد الأمير الشمري صباح اليوم الأحد إلى محافظة كركوك.

وذكر بيان لخلية الإعلام الأمني أن الوفد ضم بعضويته قائد القوات البرية وقائد قيادة قوات الشرطة الاتحادية ، وكان باستقبال الوفد قائد المقر المتقدم لقيادة العمليات المشتركة في كركوك وقائد عمليات ديالى.

وأضاف البيان أن الزيارة تأتي للاطلاع على الأوضاع الأمنية هناك، وبحث مجموعة من القضايا المتعلقة بتعزيز الأمن والاستقرار في المحافظة.

عمليات عراقية ضد داعش

يأتي هذا في الوقت الذي تشدد فيه القوات العراقية من إجراءاتها وعملياتها الأمنية خلال هذه الفترة في مختلف أنحاء البلاد؛ لملاحقة عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي، وقمع العمليات الإرهابية في البلاد.

وكانت قد أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، الأربعاء الماضي، القبض على أحد قناصي تنظيم "داعش" الإرهابي في محافظة كركوك.

وذكرت الخلية - في بيان أوردته قناة السومرية نيوز الإخبارية - أنه بعملية نوعية ومراقبة استمرت لأكثر من عشرة أيام، وبمعلومات غاية بالدقة لقوات شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة 14، إحدى فروع مديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع، والتي تأكد لديها وجود أحد الإرهابيين من قناصي عصابات "داعش" الإرهابي؛ من العاملين ضمن ما تسمى بقوات القنص في قاطع كركوك.

وأضافت الخلية أنه وعلى ضوء ذلك وبالتعاون مع قوة برية من الفوج الثاني لواء المشاة 96 تم استدراج الإرهابي إلى كمين نصب له في منطقة الحلوات بقضاء الحويجة بمحافظة كركوك، وإلقاء القبض عليه، حيث أن الإرهابي من المطلوبين للقضاء وفق المادة 4 إرهاب.

العراق أسباب مصدر أمني رفيع امستو الشرطة الاتحادية في كركوك

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وائل لطفي

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