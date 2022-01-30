ننشر تقرير إدارة المساعدات الفنية فى مقتل راقصة بالتجمع الخامس

تستكمل «الدستور» نشر التفاصيل الكاملة في اتهام مدير إنتاج سينمائي بقتل راقصة في منطقة التجمع الخامس بالقاهرة.

وفي هذا التقرير نستعرض تقرير الإدارة العامة للمساعدات الفنية.

ثبت بتقرير الإدارة العامة للمساعدات الفنية: أنه بفحص الهاتفين المحمولين الخاصين بالمجني عليها والمتهم تبين وجود محادثات فيما بينهما عبر تطبيقي الماسنجر والواتس آب، وتدور تلك المحادثات حول عرض المتهم على المجني عليها العمل كراقصة بأحد البواخر النيلية مقابل مبالغ مالية، ويتحصل هو على نسبة منها وكذا الإتفاق على القيام بجلسات تصويرلها، كما تبين وجود محادثة طلب فيها المتهم مبلغا ماليا من المجني عليها لسداد أجرة سيارة أوبر فقوبل ذلك الطلب بالرفض.

التحريات

وجاء بأقوال ضابط مباحث قسم شرطة التجمع الأول، بتوصل تحرياته السرية بقيام المتهم بقتل المجني عليها وسرقة متعلقاتها، وأضاف، أنه تمكن من ضبطه بناءً على الأمر الصادر له من النيابة العامة، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة.

وتوصلت التحريات النهائية إلى أن المتهم تعرف على المجني عليها عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي وأوهمها بتوفير فرصة عمل لها كراقصة بالبواخر السياحية والحفلات الخاصة، وعلى إثر ذلك الإيهام سددت المجني عليها عنه مبالغ مالية قيمة حجز غرفة فندقية وتناولا وجبات العشاء بالخارج، وما أن استبان لها كذب ما أدعى به، طالبته بسداد تلك المبالغ وهددته بإبلاغ سفارتها، فانتوی إزهاق روحها، فتحايل عليها واستدرجها إلى أحد العقارات بمنطقة التجمع ليتمكن من تنفيذ مخططه دون أن يشعر به ثمة شخص.

وأوضح أنه وما أن وصلا صعدا للطابق الخامس لعلمه مسبقًا أنه خال من السكان، ثم قام بدفعها نحو الحائط فسقطت أرضًا وقام بتقييد حركتها وكتم فاها حتى فارقت الحياة واستولى على هاتفها ومبلغا ماليا ولاذ بالفرار.

كما جاء بأقوال ضابط مباحث قسم شرطة التجمع الأول سابقًا بتوصل تحرياته السرية إلى صحة قيام المتهم بارتكاب واقعة قتل المجني عليها.

وجاء في قرار الإحالة الصادر من النيابة العامة إلى محكمة الجنايات: "بعد مطالعة الأوراق وما تم فيها من تحقيقات تتهم النيابة العامة "م.ح"24 سنة، مدير إنتاج سينمائي لأنه في 22 يوليو 2021 بدائرة قسم شرطة التجمع الأول محافظة القاهرة قتل المجني عليها عمدًا مع سبق الإصرار وذلك؛ أنه على إثر خلافات مالية بينهما طالبته الأخيرة بسداد تلك المبالغ وهددته بإبلاغ سفارتها وقسم الشرطة، فعقد العزم وبيت النية على إزهاق روحها، واستدرجها إلى أحد العقارات السكنية وما أن ظفر بها دفعها نحو الحائط فسقطت أرضًا ثم قيد حركتها وكتم فاها قاصًدا إزهاق روحها فأحدث إصابتها المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها على النحو المبين بالتحقيقات".

وأضاف قرار الإحالة، أنه قد تقدمت تلك الجناية واقترنت بها جناية أخرى، وهي أنه في ذات الزمان والمكان؛ خطف المجني عليها بالتحايل؛ بأن أوهمها بوجود حفل خاص بأحد أصدقائه والتي ستقوم بالرقص به مقابل مبالغ مالية واستدرجها إلى أحد العقارات غير المكتظة بالسكان قاصدًا إبعادها عن أعين الناس وليتمكن من ارتكاب جريمته أنفة البيان على النحو المبين بالتحقيقات وأوضح قرار الإحالة: "أنه سرق الهاتف المحمول والمبلغ المالي المملوكين للمجني عليها وكان ذلك ليلًا".