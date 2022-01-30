الأحد 30 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه للشراء والبيع فى البنوك الأحد 30-1-2022

سعر صرف الدولار مقابل
سعر صرف الدولار مقابل الجنيه

شهد سعر صرف الدولار مقابل الجنيه للشراء والبيع في البنوك الحكومية والخاصة استقرار كبير خلال فترة التعاملات اليوم الأحد، أول أيام العمل الرسمية بعد انتهاء الإجازة الأسبوعية، حيث بلغ سعر الريال 15.72 جنيه، فى استمرار لمتابعة معدلات أسعار الصرف من البنك المركزي المصري لإحداث توازن واستقرار السوق المصرفية سواء في فروع البنوك أو شركات الصرافة، خاصةً مع بداية فترة أذون الاستيراد.


سعر صرف الدولار مقابل الجنيه للشراء والبيع اليوم

فى السياق ذاته، أظهرت بيانات شاشات التداول إستمرار معدلات السحب الطبيعية على العملات الأجنبية مما ساهم في استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه للشراء والبيع بكافة فروع البنوك الحكومية والاستثمارية بمختلف محافظات الجمهورية، في ظل قيامها بتوفير الدولار يومياً للعملاء وهو ما يؤكد الثقة في السوق المصرفي.


سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري

بالإضافة إلى ذلك، استقر سعر الدولار في البنك المركزي المصري مقابل الجنيه، اليوم الأحد، عند مستوى 15.66 جنيه للشراء و 15.76 جنيه للبيع، حسب آخر سعر صرف خلال فترة التعاملات.


سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري
كذلك شهد سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري استقرارا عند مستوى 15,65 جنيه للشراء، بينما بلغ  15.76 جنيه للبيع خلال التعاملات اليوم.

 

سعر الدولار مقابل الجنيه للشراء والبيع في بنك مصر

وكشفت شاشات التداول في فروع بنك مصر، تسجيل سعر صرف الدولار الأمريكي  15.65 جنيه للشراء بينما سجل 15.76 جنيه للبيع.

 

سعر صرف الدولار في بنك القاهرة

كما استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك القاهرة عند مستوى  15.66 جنيه للشراء بينما سجل 15.75 جنيه للبيع.

 

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية

وايضا أظهرت التعاملات في بنك الإسكندرية استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه عند مستوى 15.65 جنيه للشراء و15.75 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي CIB

كما بلغ سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB مقابل الجنيه المصري،  15.66 جنيه للشراء بينما سجل 15.75 جنيه للبيع اليوم .


سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك أبو ظبي

واستمرت معدلات الاستقرار  لسعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك أبو ظبي الإسلامي عند مستوى 15,65 جنيه للشراء بينما سجل مبلغ 15.75 جنيه للبيع.


سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك عوده

كذلك شهد سعر الدولار في بنك عوده مقابل الجنيه المصري حالة من الاستقرار عند مستوى 15,66 جنيه للشراء 15,75 جنيه للبيع خلال التعاملات.

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك بلوم

وفي الختام استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه للشراء  عند 15.65 جنيه بينما البيع عند 15,75 جنيه، في بنك بلوم خلال فترة التعاملات اليوم.

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وائل لطفي

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