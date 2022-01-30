الأحد 30 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

عالم

متوسط وفيات كورونا اليومية فى الولايات المتحدة يسجل 2259

وفيات كورونا في الولايات
وفيات كورونا في الولايات المتحدة

ذكرت صحيفة "دايلي ميل"، في تقرير صدر مؤخرًا أن متوسط وفيات كوفيد-19 لمدة 7 أيام في الولايات المتحدة يتزايد بمعدل مقلق، حيث سجل 2259، يوم الأربعاء، وهو أعلى مستوى منذ الزيادة الكبيرة في الشتاء الماضي.

وفي الوقت نفسه، انخفضت الحالات اليومية بنسبة 13 في المائة خلال نفس الفترة، لتسجل 639723 يوميًا، حسبما أوردت الصحيفة نقلًا عن بيانات من جامعة جونز هوبكنز.

وذكر التقرير، أنه بينما تتناقص الحالات في الولايات المتحدة، حذر الدكتور أنطوني فاوتشي، كبير خبراء الأمراض المعدية في أمريكا، من أنه من السابق لأوانه "العودة إلى الوضع الطبيعي" تمامًا.

وأضاف أن العدد الكبير لحالات الإصابة بكوفيد-19 يمكن أن يجهد أنظمة المستشفيات ويتسبب في ارتفاع الوفيات إلى مستويات مقلقة.

وعلى الضفة الأخرى من المحيط، وفي بريطانيا، بدأ متغير فرعي من أوميكرون يُعتقد بأنه أكثر عدوى في الانتشار. 

وفي وقت ما زال يمثل فيه أقل من 1 في المائة من الحالات المتسلسلة في البلاد، فإن المسئولين في حالة تأهب بشأن المتغير الجديد "الخفي" الذي لا يمكن اكتشافه من خلال اختبارات الـ"بي سي آر".

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة، مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة "ARDS" قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وجلطات دموية.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس، وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

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