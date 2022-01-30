بريطانيا تعتزم مضاعفة قواتها فى إستونياعلى خلفية الأزمة الأوكرانية

أعلن مكتب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أن لندن تعتزم مضاعفة عدد قواتها في إستونيا على خلفية الأزمة الأوكرانية.

وجاء في بيان صدر عن مكتب جونسون: "بريطانيا تدرس مضاعفة عدد القوات وإرسال أسلحة دفاعية إلى إستونيا".

من جهتها، أشارت مصادر إعلامية روسية إلى أن لندن تعتزم تعزيز كتيبتها في إستونيا التي تعدّ حاليا 900 جندي، ليصل قوامها إلى 1800 عسكري.

وقال جونسون: "كلفت بالاستعداد لنقل أفراد ومعدات إلى أوروبا الأسبوع المقبل حتى نتمكن من دعم حلفائنا في الناتو برا وبحرا وجوا".

وعلى صعيد آخر، أعلنت السلطات الصحية البريطانية،تسجيل 346 وفاة و102292 إصابة جديدة بفيروس كورونا "كوفيد-19"، مقارنة بـ439 حالة وفاة و94326 إصابة في اليوم السابق.

وحسب موقع "وورلد ميتر" المتخصص بمتابعة مستجدات جائحة كورونا، فقد أظهرت بيانات السلطات البريطانية، أن إجمالي الإصابات بكورونا في بريطانيا بلغ 16149319، والوفيات 154702، فيما بلغ إجمالي حالات الوفاة 12781312.

وتحتل بريطانيا المرتبة الخامسة من حيث عدد الإصابات بالفيروس على مستوى العالم بعد الولايات المتحدة والهند والبرازيل وفرنسا على التوالي.

وقررت بريطانيا إلغاء اختبارات كوفيد للمسافرين الملقحين ضد فيروس كوفيد عند عودتهم إلى بريطانيا خلال عطلة نصف العام بدءًا من 11 فبراير، حسبما أعلن وزير النقل البريطاني جرانت شابس، قبل يومان.

ونقلت صحيفة "ايفيننج ستاندارد" عن وزير النقل جرانت شابس قوله: "إن القواعد الجديدة ستدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من الساعة 4 صباحًا يوم 11 فبراير في فترة العطلة المدرسية".

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.