«الصحة» تطالب المواطنين بتجنب الأماكن المزدحمة تخوفا من كورونا

طالبت وزارة الصحة والسكان المواطنين بتجنب التواجد في الأماكن المزدحمة تخوفا من الإصابة بفيروس كورونا.

وأوضحت وزارة الصحة والسكان، في منشور لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن احتمالية الإصابة بفيروس كورونا ترتفع في الأماكن المزدحمة عن غيرها من الأماكن التي يكون بها عدد أفراد قليل، لافته إلى ضرورة أن يحصل المواطنون على اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

وأشارت وزارة الصحة والسكان إلى أن نسبة الإصابات الحرجة بفيروس كورونا ترتفع بين المواطنين غير الحاصلين على اللقاح، مقارنة بالذين حصلوا على اللقاح، منوهة بأن هذه المطالبات تأتي في إطار حرص الوزارة على توعية المواطنين بخطورة ارتفاع أعداد إصابات كورونا في ذلك الوقت.

وكانت قد أعلنت وزارة الصحة والسكان، السبت، عن خروج 891 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 354300 حتى اليوم.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه تم تسجيل 2018 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها للفيروس ومتحوراته، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 44 حالة جديدة.

وأكد أنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وأشار "عبد الغفار" إلى أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى السبت، هو 421478 من ضمنهم 354300 حالة تم شفاؤها، و22566 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف ويمكن تحميله من خلال الرابطين التاليين:

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