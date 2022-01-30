أسبانيا وهولندا تسلمان موريتانيا أكثر من 400 ألف جرعة من لقاح كورونا

تسلمت موريتانيا مساء اليوم اكثر من 400 ألف جرعة من لقاح كورونا جونسون آند جونسون مقدمة من طرف المملكة الإسبانية وهولندا .



وذكرت وزارة الصحة الموريتانية أن السيدة حليمة با يحي وكيلة الوزارة تسلمت خلال احتفالية بمطار نواكشوط الدولي أم تونسي دفعة جديدة من لقاح جونسون آند جونسون مقدمة من طرف المملكة الإسبانية وهولندا في إطار مبادرة كوفاكس، تبلغ 424800 جرعة ، منها 244800 قدمتها المملكة الإسبانية و180000 من طرف هولندا.



وذكرت الوزارة ان الدفعة تهدف الى دعم جهود السلطات في محاربة وباء كورونا والحد من تداعياته السلبية.



وأكدت السفيرة الإسبانية لدى موريتانيا السيدة ماريا الفاريز دولا روزا، أن هذه المساعدة تؤكد التزام اسبانيا بالوقوف إلى جانب موريتانيا، ودعم جهودها في التصدي للجائحة كوفيد-19، مضيفة أن موريتانيا هي المستفيد الأول من الدعم الإسباني عبر مبادرة "كوفاكس" من بين دول المغرب العربي والساحل وذلك بالتعاون الوثيق مع منظمة الصحة العالمية واليونيسيف والاتحاد الأوروبي.



ووصل اجمالي الاصابات في موريتانيا وفق آخر احصائية رسمية 58123، فيما وصل اجمالي حالات الشفاء 54083 ، بينما وصل اجمالي حالات الوفاة الي 949

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.