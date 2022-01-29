الأحد 30 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

خلال اجتماعه مع نظيره الكويتي..

شكري: موقف مصر ثابت من رفض أي تدخلات في شئون الدول العربية

اجتماع شكري ووزير
اجتماع شكري ووزير الخارجية الكويتي

التقى وزير الخارجية سامح شكري، اليوم، الشيخ دكتور أحمد ناصر الصباح وزير الخارجية ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء بدولة الكويت، وذلك في مستهل زيارته الحالية إلى الكويت للمشاركة في الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب.

وقال السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن شكري أكد العلاقات الأخوية الوطيدة التي تجمع البلدين والشعبيّن الشقيقين، وأهمية مواصلة العمل على تطوير مجالات التعاون الثنائي بما يتسق مع تجذر العلاقات وتوجيهات قيادتيّ البلديّن بالدفع قُدمًا بمسارها.

وزير الخارجية ونظيره

العلاقات الوثيقة بين مصر والكويت

وأعرب وزير الخارجية عن تطلع مصر إلى استضافة الدورة الثالثة عشر للجنة الوزارية المشتركة خلال العام الجاري برئاسة وزيري الخارجية باعتبارها الإطار الأشمل لتعزيز مختلف أوجه العلاقات بين البلدين.

وتطرق شكري إلى ما تشهده مصر من طفرة تنموية ومشروعات قومية غير مسبوقة بالتوازي مع مواصلة تطبيق برنامج جذري للإصلاح الاقتصادي، ومن ثم أهمية استفادة الاستثمارات الكويتية من تلك الطفرة وما توفره بيئة الاستثمار الحالية في مصر من حوافز تفضيلية؛ كما ثمن دور الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية في دعم المشروعات والخطط التنموية في مصر.

وأعرب شكري عن التقدير لما تلقاه الجالية المصرية من رعاية كريمة من دولة الكويت وقيادتها، مثنيًا على دور هذه الجالية كجسر للتواصل بين البلديّن والشعبيّن الشقيقين.

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مناقشة التحديات الراهنة في المنطقة 

وأشاد وزير الخارجية برئاسة الكويت للدورة الحالية لمجلس جامعة الدول العربية، وباستضافة الكويت لاجتماع وزراء الخارجية العرب التشاوري، غدًا الأحد، وبما يعزز آليات التشاور والتنسيق بين الدول العربية.

وتناول اللقاء مواقف البلدين إزاء التحديات الراهنة وأبرز القضايا محل الاهتمام من الجانبين، بما في ذلك الوضع في لبنان، ومتابعة وتنسيق الجهود العربية ذات الصلة.

كما تناول الوزيران التحديات التي تواجه المنطقة، وسبل دعم آليات العمل العربي المشترك في مواجهة تلك التحديات وما يشهده المحيط الإقليمي من توترات متنامية.

مصر تساند أمن واستقرار الخليج

وشدد شكري على موقف مصر الثابت من رفض أي تدخلات في شئون الدول العربية ومساندة مصر لأمن واستقرار دول الخليج العربي باعتباره وثيق الصلة بالأمن القومي المصري.

من جانبه، أكد وزير خارجية الكويت على تقدير بلاده لدور مصر كركيزة رئيسية للأمن والاستقرار في المنطقة، معربًا عن مساندة الكويت ودعمها لما تشهده مصر من طفرة تنموية ملموسة ولكل ما يحفظ أمن واستقرار مصر، ويحقق مصالح البلديّن وتطلعهما نحو مزيد من الرخاء والتنمية.

مصر الخليج وزير الخارجية الكويت سامح شكري مجلس الوزراء لبنان

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وائل لطفي

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