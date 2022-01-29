الأحد 30 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط 6528 شيشة و52 ألف شخص دون كمامة في حملات مكبرة

الامن
الامن

شنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية حملات مكبرة استمرت على مدار أسبوع لاستهداف الأشخاص غير الملتزمين بالإجراءات الاحترازية، لمواجهة فيروس كورونا.

وأسفرت الجهود عن ضبط (6612) قضية تموينية متنوعة، وضبط (1202) قضية فى مجال منع تداول الأرجيلة بمضبوطات بلغت (6528) أرجيلة، وغلق (4919) محل مخالف لمواعيد الغلق، وضبط عدد (52661) شخص لعدم إرتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لعدد (52352) شخصًا، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة حيال (309) شخص لم يسددوا الغرامة المقررة.

فيروس كورونا وزارة الداخلية مواجهة فيروس كورونا حملات مكبرة الإجراءات القانونية الاجراءات الاحترازية قضية تموينية متنوعة عدم ارتدائهم الكمامات الواقية

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وائل لطفي

دعوة لمقاومة التسرع فى إصدار الأحكام

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