ضبط 6528 شيشة و52 ألف شخص دون كمامة في حملات مكبرة

شنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية حملات مكبرة استمرت على مدار أسبوع لاستهداف الأشخاص غير الملتزمين بالإجراءات الاحترازية، لمواجهة فيروس كورونا.

وأسفرت الجهود عن ضبط (6612) قضية تموينية متنوعة، وضبط (1202) قضية فى مجال منع تداول الأرجيلة بمضبوطات بلغت (6528) أرجيلة، وغلق (4919) محل مخالف لمواعيد الغلق، وضبط عدد (52661) شخص لعدم إرتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لعدد (52352) شخصًا، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة حيال (309) شخص لم يسددوا الغرامة المقررة.